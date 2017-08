FC Frenkendorf mit zwei Siegen am Dienstag, den 15.8.2017

Die Ferienzeit ist vorbei, der Fussball in Frenkendorf steht wieder bei Jugendlichen wie auch Erwachsenen im Vordergrund. Dieses Mal waren es gleich 2 Mannschaften, die auswärts ihre Spiele zu absolvieren hatten. Die 5. Liga Mannschaft vom FC Frenkendorf musste nach Basel. Der Gegner war FCJTV Basel. Ein jüdischer Verein, der nur eine einzige Mannschaft hat, nämlich die 5. Liga Mannschaft. Es muss ein interessantes Spiel gewesen sein, denn das Endergebnis war am Schluss 3 : 4 zu Gunsten vom FC Frenkendorf. In der Halbzeit führte der FC Frenkendorf mit 0 : 3, sogar in der 54. Minute durch Penalty (Torschütze Andrea Lorenzo Blasi) das 0 : 4. Dann jedoch wachte die Heimmannschaft auf. Tor für Tor schoss man. So hiess es dann in der 81. Minute nur noch 3 : 4 für den FC Frenkendorf. Gewonnen ist gewonnen, so wird man am Schluss es sagen. Dann hatten auch die Junioren C 1. Stärkeklasse ein Auswärtsspiel. Dies in Arlesheim. Auch hier ein Spiel mit vielen Toren. Am Schluss siegte der FC Frenkendorf Junioren C. 1. Stärkeklasse mit 2 : 3. Die Torfolge schien auch sehr interssant gewesen zu sein. In der 2. Minute schon das 0 :1 durch Mirco Di Blasio für den FC F. Dann in der 5. Minute der Ausgleich von Arlesheim, Torschütze José Locher. Und in der der 19. Minute wiederum ein Frenkendörfer Torschütze zum 1 : 2, Linor Hyseni ist sein Name. In der 26. Minute wiederum Arlesheim, wo der Torschütze Fabrice Eichenberger zum 2 : 2 ausgleichen konnte. Und bei den C-Junioren spielt man nicht 90 Minuten, sondern 80 Minuten. Und wie es eben so ist, gestern ja beim Spiel von Young Boys Bern nicht anders, Glück muss man haben. In Bern war es die Mannschaft aus Moskau, in Arlesheim ein Frenkendörfer Spieler mit dem Namen Linor Hyseni, der in der 80 Minute + 4 Minute Nachspielzeit den Siegertreffer für den FC Frenkendorf erzielte. Und am Donnerstag, den 18. August 2017 hat der FC Frenkendorf seine Generalversammlung. Viele Mannschaften hat man in diesem Verein, vor allem viele Jugendmannschaften, die für jeden Verein die Zukunft sind. Man muss nicht in der oberen Liga spielen, nein auch im Amateurbereich kann man im Leben viel erleben. Geld wie heute im Profisport, das kann nur eines Tages zum Verderben von einer Gesellschaft führen.