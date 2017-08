Bereits zum 7. Mal haben die Natur- und Vogelschutzvereine Oberkulm (NVVO) und Unterkulm (NVVU) einen gemeinsamen Familientag organisiert. Unter Federführung des Oberkulmer Vereins fand der diesjährige Familientag mit Unterstützung der Royal Rangers unter dem Motto „farbenfrohe Schmetterlinge“ statt.

Am Samstag, 12. August zum Abschluss der Schulferien trafen sich die Teilnehmer auf dem Oberkulmer Schulhausplatz, wo sie von Präsident Ernst Hofmann begrüsst wurden. Nachdem es am Morgen noch geregnet hatte herrschte am Nachmittag ideales Wetter für das geplante Programm. Die Teilnehmer machten sich auf den Weg Richtung Obersteg, wo sieben Erlebnisposten für die ca. 70 Teilnehmer, darunter viele Kinder, vorbereitet waren.

Informationen vom Schmetterlingsexperten, Schmetterlinge und Saug-Rüssel basteln, Düfte zuordnen

Urs Bütler informierte, wie man Schmetterlinge im eigenen Garten fördern kann. Man erfuhr Wissenswertes über die Nektar- und Futterpflanzen der häufigsten heimischen Schmetterlinge sowie über förderliche und hinderliche Einflüsse. Beim nächsten Posten stand kreatives Flair im Vordergrund. Die Kinder bastelten einen Schmetterling, welchen sie als Andenken nach Hause nehmen konnten.

Interessant wurde es beim Experimentierposten, wo mit Trink-Röhrli ein Saug-Rüssel, so gross wie der Rüssel im Grössenvergleich der Schmetterlinge, gebastelt wurde. Der Rüssel mass 2/3 der Körpergrösse der Teilnehmer. Gar nicht so einfach, danach aus einem Becher zu trinken. Der Geruchssinn war ebenfalls gefragt. Es galt, verschiedene Düfte zu erkennen und den richtigen Bildern zuzuordnen.

Bauen eines Raupenzuchtkastens, Abseilen an der Wyna und sich in einen Schmetterling verwandeln, spannende Infos und Quiz

Eine Erinnerung ganz besonderer Art konnte man beim nächsten Posten erstellen nämlich einen Raupenzuchtkasten. Gleichzeitig wurde Wissenswertes über die Raupenzucht vermittelt.

Nun ging es weiter zum Abenteuerposten unter dem Motto „Abseilen am seidenen Faden über die Wyna“. Die Royal Rangers haben in verdankenswerter Weise eine Seilbrücke gebaut, mit welcher Jung und Alt die Wyna problemlos überqueren konnten.

Sich einmal in einen Schmetterling verwandeln, diesen Traum konnte man sich erfüllen. Mit Naturmaterialien wurden die Schmetterlingsflügel gestaltet. Die Kinder konnten sich zwischen diese Flügel legen und wurden fotografiert. Den Ausdruck konnten sie sogleich mitnehmen.

Allerlei Wissenswertes über die Schmetterlinge vermittelte Ernst Hofmann. Er referierte über bekannte und häufige Schmetterlinge sowie über die zauberhafte Verwandlung der Schmetterlinge und weitere Besonderheiten. Zum Abschluss konnte man an einem Quiz teilnehmen.

Gemütlicher Abschluss

Nach dem Postenparcours waren alle hungrig. Bereits warteten Wienerli oder Rauchwürstli, Brot und Getränke auf die Teilnehmer. Die Vorstandsmitglieder des NVVO haben wieder ein Dessertbuffet vorbereitet, das sehr guten Anklang fand.

Zum Abschluss wurden unter den Quiz-Teilnehmern, die alle Fragen richtig beantwortet haben, vier Preise verlost. Loris Lochmann, Yvonne Leutwyler, Renée Taggeb und Sabrina Fuchs konnten Puzzles, ein Memory sowie ein Quiz über Schmetterlinge nach Hause nehmen.

Ein toller Familientag bleibt den Teilnehmern in bester Erinnerung. Die beiden Natur- und Vogelschutzvereine freuen sich bereits wieder auf den nächstjährigen Anlass, welcher in Unterkulm stattfinden wird.

Elisabeth Krack