Im Appenzellischen Gonten fanden am Wochenende weitere Seilziehturniere statt. Die SeilzieherInnen des Seilziehclub Waltenschwil-Kallern standen in den Kategorien Herren 580kg und Mixed 600kg am Start.

Am Mittag starteten die Herren aus Waltenschwil-Kallern ihr Turnier gegen die Mannschaft aus Stans-Oberdorf und verlor bereits drei Punkte. Dank drei Verwarnungen im ersten Zug konnten gegen die Herren aus Ebersecken erste Punkte geholt werden. Der zweite Zug gegen die Luzernische Mannschaft konnte Waltenschwil nach einem harten Kampf ebenfalls für sich gewinnen. Gegen Sins konnten sich die Herren aus Waltenschwil einen Moment wehren, verloren dann aber die Punkte schnell. Als nächstes traf Waltenschwil-Kallern auf Mosnang und verlor auch diese Punkte. Auch gegen die Mannschaft aus Waldkirch konnte sich Waltenschwil-Kallern nicht durchsetzen. Bereits jetzt war klar, dass der Halbfinal nicht mehr erreicht werden kann. Die beiden Züge gegen den letzten Vorrundengegner Appenzell konnte Waltenschwil-Kallern souverän für sich entscheiden.

Die Platzierungszüge gegen Ebersecken verloren die Herren aus Waltenschwil und beendeten das Turnier auf dem 6. Platz. Um Platz 3 kämpften Mosnang und Waldkirch. Mosnang gewann diese Begegnung. Im Final standen sich Stans-Oberdorf und Sins gegenüber. Nach einem spannenden Kampf hiess der Sieger Sins.

Anschliessend an das Herrenturnier galt es für 4 Waltenschwiler Männer und 4 Waltenschwiler Damen im Mixed-Turnier nochmals ernst. Es warteten 5 Gegener auf das gemischte Team. Auch in diesem Turnier hiess der erste Gegner Stans-Oberdorf. Die Begegnung verlor Waltenschwil klar. Gegen Sins 2 erkämpfte sich Waltenschwil-Kallern die ersten Punkte. Als nächstes konnte Waltenschwil-Kallern gegen Nottwil ein Unentschieden erziehen. Ein weiteres Unentschieden erzogen sich die Damen und Herren aus Waltenschwil gegen Appenzell. Der letzte Gegner der Vorrunde hiess Sins, welcher sich die drei Punkte gegen Waltenschwil erzog.

Im Halbfinal traf Waltenschwil-Kallern auf Stans-Oberdorf und verlor die Begegnung klar. Im Kampf um Platz 3 und 4 gaben die Damen und Herren aus Waltenschwil nochmals alles und holten sich den Podestplatz. Auch im Mixed-Final standen sich Sins und Stans-Oberdorf gegenüber. Stans-Oberdorf holte sich den Sieg.

Die Freude über den errungenen Podestplatz war bei den Damen und Herren aus Waltenschwil-Kallern gross.