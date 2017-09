Der Bauer ist auf die Schöpfung angewiesen. Er arbeitet mit Sorgfalt und Herzblut, er hegt und pflegt unsere Natur und sorgt für ihre prachtvolle Schönheit. Er hat aber auch das Auge für die kleinen Sachen die am Wegrand sind. Auch die Geschichte vom Bauer der am Morgen Bohnen in die linke Hosentasche nimmt und immer wenn er etwas Schönes erlebt oder sieht wechselt er sie in die rechte Tasche. So merkt man am Abend wie viel Schönes es den ganzen Tag durch gibt, wenn man die Augen offen hat.

So präsentierten die Landfrauen am Sonntag in der Kirche die Vielfältigkeit der Natur am Erntedankfest. Die Natur ist im Herbst intensiv und farbenfroh. Der Gottesdienst wurde unterstützt und bereichert vom Jodelchor Echo vom Hasenberg. Herzlichen Dank dem Jodelchor, Pfarrer Cupa und allen Mitwirkenden für den eindrücklichen Gottesdienst. Nach einem reichhaltigen Landfrauenapero im Myra und dem Verkauf von Gemüse und Früchten und der Gage des Jodelchores konnte der Gemeinde Bondo über Fr. 2000.- überwiesen werden. Herzlichen Dank an alle die uns Unterstütz haben.

Landfrauen von Waltenschwil