Anlass am „Tage der Sonne“ in Zuchwil

Seit 2004 werden in der Schweiz im Mai die „Tage der Sonne“ organisiert. Interessierte erhalten während zehn Tagen spannende Einblicke in die diversen Facetten der Solarenergie. Verschiedenste Veranstalter nutzen die Gelegenheit, um ihre Angebote, ihre Dienstleistungen und ihr Wissen einem breiten Publikum vorzustellen. So auch die Energiestadt Zuchwil in enger Zusammenarbeit mit der Solothurner Sektion vom SSES, dem Sportzentrum Zuchwil und der AEK.

In Zuchwil werden die 2500 Quadratmeter Dachfläche der Eishalle vom Sportzentrum Zuchwil zur Produktion von Solarstrom genutzt. Die Photovoltaikzellen auf dem Eishallendach in Zuchwil produzieren 400000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das deckt den Strombedarf von rund 100 – 120 Haushalten.

Die Gemeinde Zuchwil vermietet der AEK das Hallendach, diese finanziert und betreibt die Anlage. Die Gemeinde erhält für den produzierten und verkauften Strom Mieteinnahmen.

2017 bekam die Bevölkerung erneut Gelegenheit die Anlage zu besichtigen. Im Gespräch mit Fachpersonen konnten sich die Besucherinnen und Besucher zudem über Erneuerbaren Energien informieren. Der Informationstisch bot, mit aktuellen Broschüren zu neuen Energieformen sowie zum Energiesparen, reichlich Material zum Mitnehmen.