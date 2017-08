Wie jedes Jahr treffen sich einige Velofahrerinnen und -Fahrer mit ihren Rennvelos zu einer 4-tägigen Tour. Dieses Jahr starteten am 19. August 4 Frauen und 13 Männer; sogar ein Ehepaar aus Übersee war angereist. Dieses amerikanische Paar verbringt gelegentlich ihre Ferien in der Schweiz und wollte an der Tour auch dabei sein. Alle freuten sich, unser schönes Land vor allem auf Nebenstrassen etwas besser kennen zu lernen. Sie schätzten die schöne Umgebung vom Aargau durch die Kantone Solothurn und Bern bis nach Studen bei Biel. Im Hotel Florida konnten unsere Zimmer bezogen werden. Am zweiten Tag führte die Tour nach Burgdorf, durch das fantastische Lauterbachtal, über Krauchtal und Grossaffoltern zurück nach Studen. Am dritten Tag erwartete uns die Königsetappe. Diese führte nach Aarberg, durch das Seeland bis nach Neuenburg. Dort wartete eine Herausforderung: der 5-km lange und 10 prozentigen Aufstieg auf den Chaumont. Dieser 1180 Meter hoch gelegene Pass war den meisten Fahrern nicht bekannt und forderte einige Schweisstropfen. In Lignières gabs für die eine Gruppe Aelplermagronen mit Apfelmus zum Zmittag, die andere Gruppe erhielt in Erlach einen feinen Fisch serviert. Am vierten Tag musste die Rückreise via Grenchen, entlang dem Jurasüdfuss bis Wiedlisbach, dann nach Herzogenbuchsee, Langenthal, durchs Reidermoos und zurück nach Unterentfelden gefahren werden. Sämtliche Touren verliefen bei schönstem Wetter, abgesehen von 3 Plattfüssen, ohne negative Zwischenfälle. Auch die 22. Chömi-Radtour bleibt allen Teilnehmenden aufgrund der guten Tourenführung durch Max und Wendelin und der guten Betreuung im Hotel Florida in bester Erinnerung. Alle freuen sich bereits jetzt auf die nächstjährige Tour.

WB