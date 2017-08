Viele der angemeldeten oder an der Spielgruppe interessierten Kinder mit ihren Eltern fanden am Samstag den 12. August 2017 den Weg in die neue Spielgruppe Ämmefröschli an der Blümlisalpstrasse 10a in Biberist.

Die langjährigen und in Biberist bestens bekannten Spielgruppenleiterinnen, Danielle Schneider, Daniela Eggenschwiler und Vreni Blatter, begrüssten mit ihren Teamkolleginnen Claudia Schwab und Patricia Boss voller Vorfreude die vielen kleinen und grossen Besucher. Alle durften sich umsehen und die Spielsachen und Bildungsräume ausprobieren. Manchmal gab es fast kein Durchkommen mehr, so viele interessierte Besucher drängten sich in den Räumen. Es war ein wunderbares Gewusel und bestätigte die Arbeit des Teams während der Sommerferien.

Es freute das Team, auch vielen Bewohnern der Alterssiedlung die neu eingerichteten Räume zu zeigen, mussten diese doch während des Einrichtens einige Lärmemissionen in kauf nehmen.

Für Gross und Klein war nach der Besichtigung, draussen im Park ein grosses Kuchenbuffet aufgestellt, an dem sich jeder herzhaft bedienen durfte.

Am 21. August startete die Spielgruppe Ämmefröschli mit vollen Gruppen. Die Gruppen finden jeweils montags bis freitags von 8.45 - 11.15 Uhr statt und werden aus Qualitäts- und Sicherheitsgründen in Doppelleitung geführt. Die Waldspielgruppe ist ebenfalls ausgebucht und findet mittwochs statt. Für interessierte Eltern besteht eine Warteliste für Dienstagnachmittag, diese Gruppe wird gestartet, sobald genügend Anmeldungen eingegangen sind.