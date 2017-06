Am Pfingstsamstag trafen sich bei sommerlichen Temperaturen 88 sportbegeisterte Jugendliche im Schwimmbad Moos in Balsthal, um sich in den Disziplinen Schwimmen, Biken und Rennen zu messen bzw. Triathlon Luft zu schnuppern. Es fanden auch Familien aus dem Tessin und der Romandie den Weg ins Thal.

Angefeuert wueden die Kids im Alter von 5 bis 13 Jahren von den Eltern, Grosseltern, Göttis, Freunden und Badegästen.

Nicola Spirig, die Olympiasiegerin von 2012 und Olympia Zweite von 2016 sowie frischgebackene Mutter liess es sich nicht nehmen, die Starts anzusagen und den glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern die Medaillen umzuhängen. Natürlich verteilte die sympathische Athletin auch Autogramme und stand für gemeinsame Erinnerungsfotos bereit. Für alle Kinder gab’s zudem „Bhaltis“ zum heimnehmen. Egal ob mit Schwimmhilfen, Ein-Gang-Velos oder „Cracks“ – es hat allen Spass gemacht.

28 Helferinnen und Helfer vom Triteam Oensingen standen im Einsatz und sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Plausch-Anlasses.

Herzlichen Dank an alle Beteiligten – auch an die Gemeinde Balsthal und dem Personal der Badi Moos.