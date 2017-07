Der Grossaufmarsch und die stimmige Atmosphäre anlässlich der Liebegger Schlussfeier unter dem Motto "Mehrwert Bildung" bestätigte einmal mehr, Landwirt zu sein ist mehr als einfach einen Beruf zu haben. Insgesamt 61 Landwirte und 7 Agrarpraktiker, darunter 11 Frauen, erhielten ihre Berufsausweise.

Der grosse Stolz war den angehenden Landwirten und Agrarpraktikern von den Augen zu lesen, als Sie mit rund 35 Traktoren zur Schlussfeier in die MZH in Gränichen Dorf aufgefahren sind. Neben den blumengeschmückten Traktoren war auch der Besucheraufmarsch von Berufsbildnern, Eltern, Freunden und Gäste aus Regierung und Politik eindrücklich.

Rund 180 Schultage und 1600 Lektionen mit mehr oder weniger spannendem Unterricht liegen hinter euch, erläuterte Hansruedi Häfliger, Direktor des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg gegenüber den Absolventen bei seinen Begrüssungsworten. Berufsbildner, üK-Instruktoren und Lehrer haben versucht, euch das notwendige Wissen und die notwendigen Fähigkeiten für das künftige Berufsleben beizubringen, was bei euch allen offenbar gelungen ist. Sie alle dürfen heute das hart erarbeitete Fähigkeitszeugnis oder das Berufsattest in Empfang nehmen.

"Freude am Beruf und Ausbildung"

Dass die Arbeit in der Landwirtschaft und mit der Natur viel Abwechslung, Spannung und Herausforderungen mit sich bringt, waren sich sämtliche Referentinnen und Referenten einig. Die zwei unterhaltsam vorgetragenen Kurzreferate von frischgebackenen Landwirten widerspiegelten eine grosse Begeisterung für die durchlebten und bevorstehenden Tätigkeiten im Berufsfeld Landwirtschaft. Nicht nur die Arbeit bei schönstem Wetter auf dem Feld, auch die grosse Verantwortung im Umgang mit Maschinen und Tieren wurden angesprochen. Aber am wichtigsten sei die grosse Unterstützung von Familie, Ausbildner und Freunden gewesen, schilderte Fabienne Strebel, frisch diplomierte Landwirtin EFZ. Mit ihren fröhlichen, frischen und modernen Klängen umrahmte die Liebegger Musik die einzelnen Referate stilvoll.

Bei seinem ersten Besuch als neuer Landwirtschaftsdirektor an der Liebegger Schlussfeier bemerkte Regierungsrat Markus Dieth wie breit gefächert die Aargauer Landwirtschaft ist. Genauso vielseitig wie die Landschaften sind auch die Produkte, die hier hergestellt werden. Diese Vielseitigkeit spiegelt sich auch in der landwirtschaftlichen Grundausbildung wider. Das Lernen wird Sie aber im ganzen Leben nicht verlassen. Für all die Herausforderungen reicht die Grundausbildung bald nicht mehr. Sie müssen sich spezialisieren und auf dem neusten Stand der Wissenschaft sein müssen. Schliesslich soll Ihr Handeln auf die Wertschöpfung ausgerichtet sein, meinte Dieth. Dafür brauchen Sie ein vertieftes Fachwissen und Innovationsgeist. Diese Fähigkeiten können in der Betriebsleiterschule der Liebegg angeeignet werden. Denn Bildung schafft Mehrwert, schilderte Dieth weiter.

Schulkommissionspräsident Hansjörg Erne erläuterte, dass Lob etwas ist, was jeder Mensch braucht und etwas, was jedem unglaublich gut tut. Der Mensch braucht mehr Lob, als dass er verdient. Diese These stimmt aber heute nicht, schilderte Erne. Ihr habt jedes Lob, das Ihr heute bekommt wirklich verdient. Wir alle dürfen auf die neuen Berufsleute richtig stolz sein, lobte Erne die Absolventinnen und Absolventen. Weiter empfahl er den Teilnehmenden: "Vergesst nicht, die Geheimwaffe des Lobes zu nutzen und euer Umfeld zu Loben. Die Eltern für Ihr Lebenswerk, die Partnerin für Ihr Verständnis, den Nachbar, weil er ein guter Ackerbauer ist. Es wird ihnen gut tun. Und es tut auch einem selber gut".

"Zusammen mit Prüfungen wird erstaunlich viel Wissen abgelegt."

Mit diesen Worten zitierte Hansruedi Häfliger der deutsche Journalist und Autor Wolfgang Mocker.

Lassen Sie es trotz kurzer Halbwertszeit des Wissens nicht soweit kommen. Ganz im Gegenteil, nutzen Sie ihre Ausbildungsabschlüsse oder vielleicht besser gesagt Ihre Bildungserfahrungen als gute Grundlage für Ihren weiteren Bildungsweg, riet Häfliger den Absolventen. Das bevorstehende Berufsleben wird viel verlangen, es wird aber auch viel bieten. Die nachhaltige Produktion von qualitativ besten Nahrungsmitteln und die Gestaltung eines hochattraktiven Lebens- und Naherholungsraums im pulsierenden Schweizer Mittelland ist eine höchst anspruchsvolle aber auch ausserordentlich schöne und befriedigende Tätigkeit.

Der Kanton Aargau braucht erfolgreichen Bauernachwuchs. Ihr werdet gefordert sein, aber immerhin im schönsten Beruf der Welt. So schloss Häfliger seine Voten an die Absolventen.