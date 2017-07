Der mutige Entscheid hat sich gelohnt. Der Jodlerklub "Haselbrünneli" Biberstein hat sich in Brig, unter der Leitung von Trudi Hunziker, Frick, in Höchstform gesungen. Mit dem Lied "Hübschli, hübschli", von Heinz Willisegger, erreichte der Klub die Höchstnote 1. Auch die Kleinformationen, mit Solistin (Cony Bleuer, sowie das Duett (Trudi/Matthias Hunziker) und das Terzett (Silvia Bron, Trudi/Matthias Hunziker) glänzten mit ihren Vorträgen und erhielten dafür ebenfalls die Höchstnoten 1. Auf der ganzen Linie ein voller Erfolg für den Jodlerklub Haselbrünneli.

Das tolle Fest bei sonnigem/heissem Wetter und Höchsttemperaturen von 30 - 35 Grad wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wir freuen uns jedenfalls bereits auf das nächste Jodlerfest in 3 Jahren in Basel.

Walter Reinhard, Präsident JK Biberstein