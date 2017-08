«Frühmorgens, wenn die Hähne kräh’n» ist Tagwacht. Die Entfelder Sängerfamilie machte sich bereit für die Vereinsreise ins schöne Wallis. Es regnete leicht, aber keine Bange, denn es war schönes Wetter angesagt. Mit der Bahn ging es via Lötschberg nach Visp. Dort bestiegen wir eine moderne Reisekutsche der Marke Mercedes, die uns nach Salgesch brachte. In der Salgescher Kirche wurde die Sängerfamilie mit einem Orgelkonzert begrüsst und die Entfelder Sänger gaben für ihre Angehörigen einige Lieder zum Besten. Der Organist verabschiedete uns danach mit verschiedenen weltlichen Impressionen.

Ein kurzer Weg zu Fuss führte uns zum nahegelegenen Weingut Mathier & Bodenmann. Hier durften wir typische Walliser Weine degustieren und dazu offerierte der Gastgeber einige Walliser Spezialitäten.

Nach der Besichtigung des Weinkeller setzten wir unsere Fahrt mit dem Postauto auf einer kurvenreichen Strasse nach Montana fort. Bei der Bergbahn angekommen, setzten wir uns unverzüglich in die Gondeln, um auf den Mont «Cry d’Err» zu fahren. Nach einem kurzen Fussmarsch talwärts, erreichten wir das Bergrestaurant «Chetzeron» auf 2112 Meter Höhe. Bei strahlendem Sonnenschein und prächtiger Aussicht auf die Alpenkette der Walliser Alpen genossen wir das Raclette à discretion und den obligaten Fendant. Die gesellige Zeit war schnell vorbei und der Aufbruch zur Rückreise war angesagt. Unser Fahrer brachte uns sicher nach Visp und im Schnellzugs-Tempo (mit 200 km/h durch den Lötschberg) fuhren wir an unseren Einstiegsort Aarau zurück. Unserem Reiseleiter Andreas Brunner ein herzliches Dankeschön von der Sängerfamilie für diesen erlebnisreichen Tag im Wallis.

Am 4. November 2017 findet in der Alten Turnhalle in Oberentfelden unter dem Motto «Weisch no» der Unterhaltungsabend der Entfelder Sänger statt. Es werden Hits aus den 50er-/60er-/70er-Jahren gesungen. Selbstverständlich wird auch «Elvis Presley» dabei sein. Reservieren Sie sich schon heute den Termin für die ganze Familie. RS