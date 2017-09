Reden müssen zu verschiedensten Anlässen gehalten werden und haben doch fast immer den Anspruch, perfekt zu sein. Immerhin möchte wohl kaum jemand unter den kritischen Augen der jeweils Anwesenden eine schlechte Figur abgeben. Neben der Qualität des verfassten Textes ist auch die Art und Weise wichtig, wie die Rede am Ende vorgetragen wird. Der Redner muss in jedem Fall Selbstvertrauen ausstrahlen und in der Lage sein können, seine mögliche Aufgeregtheit zu kaschieren. Damit dies auch gelingt, ist die richtige Vorbereitung das A und O. An diesem Punkt kommt dann wiederum der Redenschreiber bzw. ein Ghostwriter ins Spiel. Dessen Schnelligkeit beim Verfassen der Rede sorgt dafür, dass dem Redner mehr Zeit zum Proben bleibt.



Unerfahrenheit ist Gift



Fakt ist, wer noch nie oder nur selten eine Rede schreibt, tut sich dabei wesentlich schwerer als die Profis. Er braucht für die Rede dann nicht nur länger, sondern ist wohl auch kaum in der Lage, eine ähnliche Qualität zu liefern. Sollte ihm dies doch gelingen, muss er zuvor viele Stunden damit verbracht haben, sich an Reden anderer Personen zu orientieren. Für den Profi hingegen ist das Verfassen ansprechender Reden Alltag und er ist in der Lage, in kurzer Zeit exzellente Arbeit abzuliefern.



Mehr Zeit für die Vorbereitung



Bevor eine Rede vorgetragen wird, ist es wichtig, sie zuvor mehrmals geübt und durchgesprochen zu haben. Wer seine Rede selber schreibt, hat für diesen Schritt wesentlich weniger Zeit, was sich dann in der Folge fast immer negativ auswirkt. Wird die Rede hingegen von einem Profi verfasst, bleibt wesentlich mehr Zeit zum Üben. Unter anderem muss auf die richtige Betonung geachtet werden und die Bedeutung der vorgetragenen Aussagen sollte bewusst sein. Nichts ist für das Publikum auffälliger, wie wenn der Redner eigentlich nicht weiß, wovon er gerade redet.



Auf Emotionen setzen



Professionelle Redenschreiber besitzen eine Fähigkeit, von der die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass sie existiert: Sie schaffen es, komplexe Inhalte zu vereinfachen und auf den Punkt zu bringen, sodass das Publikum zu keiner Sekunde gelangweilt wird. Ebenfalls schaffen sie es, mit sprachlichen Details Emotionen bei den Zuhörern zu erzeugen. Je nachdem, wie es gerade in den Plan passt, können unter anderem Interesse, Glücksgefühle, aber auch Wut geweckt werden. Letzteres ist besonders bei Politischen Reden sehr verbreitet, wo das Publikum auf die Botschaft des jeweils Redenden eingeschworen werden soll. Interessante Vergleiche mit Alltagssituationen dienen vor allem bei wissenschaftlichen Reden dazu, dem Publikum das Thema schmackhaft zu machen und damit die Aufmerksamkeit zu erhöhen. Das alles gelingt meist nur, wenn die Rede von einem echten Profi geschrieben wird.



Die Bearbeitungszeit hängt vom Thema ab



Wenngleich professionelle Redenschreiber deutlich schneller arbeiten können, sollten auch sie rechtzeitig kontaktiert werden. Je nach Thematik und Länge der Rede kann nämlich auch ein Profi mal eine Woche benötigen, ehe er sein Werk fertigstellt. Allgemein lässt sich sagen, dass Profis meist nur rund ein Drittel der Zeit von Amateuren benötigen. Nichtsdestotrotz kann auch dies bei einer sehr ausführlichen Rede noch viel sein. Unabhängig davon lässt sich das Publikum mit einer professionellen Rede sowohl bei der Arbeit als auch bei privaten Anlässen schnell begeistern.



Wenn eine Rede von einem Profi geschrieben wird...



- überzeugt sie mit einer klaren und fürs Publikum erkennbaren Struktur

- konzentriert sie sich auf die wesentlichen Punkte und verzichtet auf Lückenfüller

- fesselt sie die Zuschauer, die dann auch tatsächlich aufmerksam zuhören