Reto Trottmann, Mitglied der Schulpflege Boswil, stellte seinen wirklich speziellen Arbeitsort im Areal des Flughafens Kloten vor: Die Leitzentrale Schutz und Rettung für die Kantone Zürich, Zug, Schaffhausen und Schwyz. Zuerst führte er in die vielfältigen Aufgaben und Erwartungen, die an die «Schutz und Rettung» gestellt werden, ein. Dann wurden die Ausrüstungen und Fahrzeuge der Flugplatz-Feuerwehr, der angeschlossenen örtlichen Feuerwehren und die Einsatzmöglichkeiten aller Spital- und Privat-Ambulanzen in diesen Kantonen ausführlich vorgestellt. Mit besonderes Interesse wurden dann verschiedene Alarmierungen und daraus folgend Live-Einsätze von Ambulanzen nachverfolgt. Nach dem Notfall-Anruf 144 (in allen möglichen Sprachen!) läuft alles nach Check-Listen und bis ins letzte Detail automatisierte Führung ab. Wo steht das am schnellsten verfügbare Rettungsfahrzeug, was für Rettungspersonal muss auf das Fahrzeug, welcher Anfahrtsweg wird vorgegeben und grün geschaltet, was muss im behandelnden Spital vorbereitet werden, etc. etc. Der ganze Vorgang ist jederzeit in der Leitzentrale nachverfolgbar. Im Anschluss an die Einführung wurde die eigentlich Einsatzzentrale vorgestellt. Am Meisten beeindruckte die stressfreie, ja gelassene Ruhe in einem Raum, der die Grösse einer Mehrzweckhalle hat. An jedem der vielen Arbeitsplätze kann an 3 bis 5 Monitoren Verschiedenstes überwacht werden; unter anderem unzählige Kameras auf Strassen, in Tunnels, in Bahnhöfen, auf dem Flugplatz, die Aufzählung wird nie abschliessend! Diese Zentrale mit den äusserst schnellen Alarmierungsabläufen gilt als die modernste auf der Welt! Im selben Gebäude führt und überwacht die SBB die Hälfte des Streckennetzes in der Schweiz. Im angegliederten Kantinenrestaurant wurde während des Mittagessens ausgiebig über das Gesehene diskutiert. (AHA)