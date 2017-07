Wir sahen es in der Basellandschaftlichen Zeitung, dass man am Freitag, den 14. Juli 2017, so von 16.15 Uhr bis 20.00 Uhr im Abendlicht das Baselbiet erleben kann. Jedoch vom Solothurnischen Büren aus. Also fuhren wir von Frenkendorf mit dem Bus nach Liestal und von dort nach Büren. Es hatte schon im Bus einige, die das gleiche vor hatten, einfach gemeinsam Wandern. Also zunächst war man im Solothurnischen Büren. Wir gingen in die katholische Kirche, dann machten wir auch einen Blick auf die Namen von den Gräbern. Wir stellten fest, dass es solche Namen auch bei uns in Frenkendorf hat. Danach einfach zum Sammelplatz, wo wir vernahmen wie die Wanderung abläuft und auch die Begrüssung der prominenten Gäste. Also war vorgesehen eine 2-stündige Wanderung im Land der Kirschen. Dann auch der Blick in eine wunderschöne Landschaft. Will nicht ausschweifen in Worten. Nur dies sagen: Gratulation der Zeitung Nordwestschweiz. Alles sehr gut organisiert. Es hatte auch Wanderer von Frenkendorf und Füllinsdorf. Man kannte sich und tauschte nette Worte aus. Und auch dies, schätze, dass es mindestens 120 Leute waren. Und auch wir, obwohl man doch einige Zeit unterwegs war, man machte nette Gespräche und auch dies, dass man sagen konnte, es hat sich gelohnt, dass man dabei war. Danke noch einmal an die Zeitung Nordwestschweiz, eine TOP Idee mit dem Leser Wandern. Man kann es auch so noch einmal schreiben, es ist eine Sommeraktion von az Aargauer Zeitung, az Badener Tagblatt, bz Basel, bz Basellandschaftliche Zeitung, az Solothurner Zeitung, az Grencher Zeitung, ot Oltner Tagblatt und az Limmattaler Zeitung. Für uns jetzt noch interessant wie es der Journalist morgen in der Zeitung uns beschreiben wird. Was? Das gemeinsame Erlebnis einer Wanderung vom Solothurnischen ins Baselbiet, dann dies als Wanderer mit Lesern und auch mit prominenten Gästen. So eine Wanderung, wenn sie wäre auch wieder 2018, die kann man allen empfehlen. Und auch Petrus war mit uns, denn das Wetter war einfach wunderbar.