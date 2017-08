Ein Spiel zum Vergessen

FC Frenkendorf 4. L. - FC Gelterkinden 4. L. 0 : 5 ( 0 : 1)

Zunächst dies, einfach die Information betreffend zweite Runde des Basler CUPS. AC Rossoneri (3. Liga) gleicht nach 0 : 4 Rückstand gegen FC Frenkendorf (4. Liga) zwar noch zum 4 : 4 aus, unterliegt jedoch im Penaltyschiessen (7:8). Der FC Frenkendorf qualifizierte sich somit für die dritte Runde von Mitte September. Das war somit das Cup Spiel in Frenkendorf am Mittwoch, den 23. August 2017.

Nun zur Meisterschaft, der FC Gelterkinden war am Samstag, den 26. August 2017, abends zu Gast auf dem Kittler in Frenkendorf. Ein Sieg musste her, wenn man weiterhin das Ziel 3. Liga verfolgt. Nicht einfach nach so einem Cup Spiel, dies sei vorgängig erwähnt.

Und so war dann der Verlauf von der 1. Halbzeit: In der 19. Minuten gingen die Gäste schon 0 : 1 in Führung. Frenkendorf bemühte sich um eine Resultatsverbesserung, doch vergab man 100 % ige Einschuss Möglichkeiten. Dann ging man in die Pause.

In der 2. Halbzeit sah man die Bemühungen von Frenkendorf, wenigstens als Resultat noch das 1 : 1. zu erzielen. Man vernachlässigte die Verteidigung und rückte auf. Gelterkinden nutzte dies aus, so in der 75. Minute das 0 : 2, in der 84. Minute das 0 : 3, in der 87 Minute das 0 : 4. Und zum Schluss noch in der 90. Minute ein Penalty. Also mit 0 : 5 ging der FC Frenkendorf vom Platz.