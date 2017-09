Am 24. September 2017 wird unter anderem auch die Steuerkommission in Wettingen neu gewählt. Zum ersten Mal seit langem stellen sich mehr KandidatInnen zur Verfügung als die Kommission benötigt, weshalb es für die kommende Amtsperiode keine «stille Wahl» gibt. Zur Zeit sind Andrea Marbach-Egloff (CVP), Beatrice Böhringer-Eisemann (SP) und Simon Burkart (FDP) in der Steuerkommission Wettingen tätig, welche vor allem die Aufgabe hat, Einsprachen der steuerpflichtigen Einwohner von Wettingen zu beurteilen. Diese Aufgabe nehmen wir sehr ernst und versuchen immer die Balance zu finden zwischen der Einhaltung des Gesetzes und der Gutheissung von Einsprachen. Dabei ist uns sehr wichtig, dass alle Einsprecher gesetzlich gleichbehandelt werden und niemand aus irgendwelchen Gründen bevorteilt wird. Selbstverständlich ist die Wahrung des Steuergeheimnisses bei uns die höchste Pflicht.

Glücklicherweise verfügt das Steueramt Wettingen über fachlich sehr kompetente Mitarbeiter, was unsere Arbeit deutlich vereinfacht und erleichtert. Als zweitgrösste Aargauer Gemeinde gibt es entsprechend viele Fälle zu bearbeiten, was nur in einem eingespielten Team funktioniert. Obwohl wir nicht immer einer Meinung sind, arbeiten wir effizient und konstruktiv zusammen, was sowohl dem Steueramt als auch der Wettinger Bevölkerung zu Gute kommt. Wir freuen uns, wenn wir auch die nächste Amtsperiode zusammen antreten können.