FC Frenkendorf – FC Wallbach-Zeiningen

Junioren B 1. Stärkeklasse 3 : 3 ( 2 : 1 )

Ein beidseitig verdientes Unentschieden

Sowohl der FC Wallbach-Zeiningen wie auch der FC Frenkendorf konnten das erste Spiel der Meisterschaft gewinnen. Und so war man in der oberen Tabellenhälfte angesiedelt. Also ein Sieg von heute auf dem Kittler in Frenkendorf könnte heissen, dass man weiterhin ganz oben ist. Der Trainer Sascha Rosenthaler hatte somit sein Team darauf eingestimmt. Also zwei ehrgeizige Mannschaften standen sich gegenüber. Dies bei einer Hitze, reden wir lieber nicht darüber. Zum Spiel: Kaum angepfiffen, schon in der 5. Minute das 0 : 1 für die Gäste. In der 10. Minute kam es zu einem Freistoss für Frenkendorf. J. Leuenberger mit einem guten Schuss vor das Tor, dann Enrico Dettwiler konnte noch den Ball ins Gehäuse von Wallbach-Zeiningen ablenken. Somit 1 : 1. Jetzt hatte ein wenig der FC Frenkendorf das Spiel in den Händen. So erzielte der wirblige Stürmer An Thien das 2 : 1. Beide Goalie, dies musserwähnt werden, dank den Top Paraden konnten sie Tore verhindern. So ging man mit 2 : 1 in die verdiente Pause, Zu erwähnen ist auch die Top Leistung vom Schiri. Gleich mit Anpfiff der zweiten Halbzeit wollten es die Gäste wissen. Frenkendorf schien einfach den Ball in den eigenen Reihen nicht halten zu können. Die Gäste waren nun ständig am Drücker und wie es eben dann so kommt, das 2 : 2 in der 54.Minute. Man musste Angst haben jetzt um den FC Frenkendorf. Und trotzdem der wendige Stürmer An Thien war dann einfach der Schnellere, also das nicht erwartete 3 : 2 für den FC Frenkendorf in der 65. Minute. Jetzt die Frage, genügt das. Leider nicht, denn in der 72. Minute konnte Wallbach-Zeiningen zum 3 : 3 noch ausgleichen. Ein Spiel bis zur letzten Minute mit viel Spannung und Dramatik. Für die Zuschauer sicher ein interessantes Spiel.