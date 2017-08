Sportschützen Albisrieden-Urdorf

Die Sportschützen Albisrieden-Urdorf trauern um ihren Ehrenpräsidenten Hans Siegrist (81). Überraschend und völlig unerwartet traf uns die Hiobsbotschaft von seinem Tod. Das Schweizer Schiesswesen verliert mit ihm einen aktiven Sportschützen, verdienten Funktionär und Schützenkameraden.

Hans Siegrist war neben seiner Treffsicherheit im Gewehrschiessen auf 300-50- und 10m vor allem auch als Funktionär auf verschiedensten Stufen und Sparten bekannt. Im nationalen Bereich als Wettkampfrichter (mit internationalen Einsätzen an Welt- und Europameisterschaften) und in kantonalen und regionalen Verbänden in leitenden Kommissionsstellungen.

Eine besonders grosse Lücke hinterlässt der Verstorbene bei den Sportschützen Albisrieden-Urdorf. Im Jahre 1995, damals noch in der Schiessanlage Hasenrain beheimatet wurde er zum Präsidenten und nach seinem Rücktritt 2011 für seine grossen Verdienste zum Ehrenpräsidenten gewählt. Zuvor zeichneten ihn für seine stets seriöse und zuverlässige Erledigung der Arbeiten und Aufgaben die inzwischen aufgelöste Schützengesellschaft Altstetten (1987), die Matchschützenvereinigung Zürich (2006) und der Zürcher Schiesssportverband (2010) verdientermassen mit der Ehrenmitgliedschaft aus.

Er setzte sich aber nicht zur Ruhe blieb weiterhin aktiver Sportschütze und Funktionär bei seinem Verein. Als sich im Jahre 2013 die Gelegenheit bot, sich mit den Sportschützen KK74 in Urdorf zusammenzuschliessen, war auch er treibende Kraft für den Wechsel vom „Hasenrain“ ins „Bergermoos“ nach Urdorf. In der Folge setzte er sich engagiert für die Restaurierung der Anlage und den Umbau des 300-m-Standes ein und engagierte sich weiterhin für „seine“ Sportschützen, zuletzt als umsichtiger und verlässlicher Standwart, Betreuer der Mannschaftsmeisterschaft und als Veteranenobmann.

Auf Wunsch der Angehörigen fand die Abdankungsfeier im engsten Familienkreis statt.