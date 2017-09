Am vergangenen Wochenende fand auf der Kunsteisbahn Kleinholz der 1. Swisscup der Eislauf-Saison 2017/18 statt. Der Dreitannencup ist für viele Läuferinnen und Läufer bereits zu einer Art Tradition geworden um eine erste Standortbestimmung ihrer sportlichen Leistung machen zu können. Dies spürte der Eislaufclub Olten an der grossen Anzahl an Anmeldungen. Insgesamt gingen über 200 Läuferinnen und Läufer in 7 Breiten- und 10 Leistungssportskategorien an den Start, so viele wie noch nie in den Jahren zuvor.

Aufgrund der grossen Teilnehmeranzahl begann der Dreitannencup am Freitag bereits um 7 Uhr mit der Breitensportkategorie Interbronze und Oltner Beteiligung. Die Läuferinnen Greta Ponzio (6. Rang), Sina Salzmann (9.Rang) und Laura Baumann (10.Rang) zeigten solide und schöne Kürprogramme.

Noch nicht ganz wunschgemäss lief es den Läuferinnen Anna Baumann (8.Rang) und Zora Ponzio (10.Rang), welche in der Kategorie Bronze Ältere an der Start gingen. Sie haben aber beide gezeigt, dass sie das Potenzial haben in dieser Saison auch an der Spitze mitmischen zu können.

Selma Ponzio verpasste den dritten Podiumsplatz in der Kategorie Intersilber um nur 0.02 Punkte und wurde somit Vierte. Jennifer Wullschleger belegt in derselben Kategorie den 5. Rang.

In der Kategorie Nachwuchs U14 SEV Mädchen ging für den Eislaufclub Olten Chiara Lämmli an den Start. Sie bewies Mut und versuchte sich zum ersten Mal im Kurzprogramm und in der Kür jeweils am doppelten Axel, was sich zwar noch nicht ganz auszahlte, aber sie zeigte, dass sie auf dem richtigen Weg ist. Sie beendete ihren Wettkampf mit dem 16. Rang.

Die 33 Läuferinnen und 4 Läufer, welche in der Kategorie Junioren SEV Damen respektive Herren an den Start gingen, gelten zusammen mit den Nachwuchs SEV-Kategorien zu den Schweizer Zukunftshoffnungen. Sie trainieren auf sehr hohem Niveau, damit der Aufstieg zu der Elite SEV gelingt. Dem Publikum wurden schöne Programme geboten mit vereinzelten einwandfrei ausgeführten Dreifach-Sprüngen. Der Wettbewerb der Junioren Damen gewann Anaïs Corraducci aus Yverdon. Sie zeigte schlussendlich die bessere Kür und konnte somit Nicole Zaika vom Eislaufclub Hochdorf, welche Führende nach dem Kurzprogramm war, auf den zweiten Rang verdrängen. Bei den Junioren Herren gewann Beat Schümperli vom CP Biel mit Abstand vor Matvey Ivanou aus Genf.