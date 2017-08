André Wyss Jg: 1945 aus Fulenbach, Sohn Daniel Jg :1970 und Enkel Lukas Jg: 2006 bereiten sich bei der Gondelbahn-Bergstation Diavolezza an Berninapass GR auf eine 5 stündige und 1000 Höhenmeter Abstieg Tour vor. Beim Abmarsch führt die Route zuerst über eine längere Strecke den steilen Berg- und Geröllhang im Zick-Zack hinunter um dann als nächstes die Seitenmoräne des Gletschers wieder einige Dutzend Meter hoch zu steigen und anschliessend auf der anderen Seite an den

Seitenrand des ersten Eisstroms (Gletscher) zu gelangen. Die ersten Schritte auf dem harten kühlen weissen Untergrund lösen bei jedem Gletscherwanderer ein besinnlich naturbezogenes Gefühl aus, welches durch das wunderschöne Sommerwetter am 17. August 2017 dementsprechend auf freudig strahlende Weise noch aktiviert wurde. Für das 3-Generationen Team beginnt nun ein einmaliges und wunderschönes Gletschererlebnis. Eine bestaunenswerte Gletscherlandschaft wo auch leider das stille und allzu schnelle Dahinschmelzen sichtbar ist.

Da entstehen Rinnsahle anschwellend bis zu kleinen Bächen welche sich auf der Oberfläche immer tiefer in schlängelnder Form in das kühle harte Weiss des Gletschers einfressen um dann irgendwo in einer Spalte oder auch trichterförmigen Loch dessen Tiefe nicht sichtbar ist zu verschwinden. Ein grandioser Anblick. Auch kritische Stellen wurden mir der nötigen Vorsicht ohne Probleme bewältigt.

Eigenverantwortung entscheidet auch da um Sein oder nicht mehr Sein! Und um steile Gletscherflächen sicher zu passieren wurden die vom Organisator zur Verfügung gestellten Steigeisen an den Bergschuhen montiert. Die Müdigkeit und die Strapazen diese Tour über den Pers- und den Morteratsch-Gletscher wurden durch die grandiose und schön Berglandschaft auf eindrückliche Weise besinnlich und nachhaltig belohnt.



André Wyss