Chilbi Solothurn

Spass, Vergnügen und Geselligkeit – das beschreibt die Chilbi.

Um den 24. April 2017 konnte man erste Aufstellungen mit beobachten. Am Freitag den 28. April 2017 gingen die Türen der Chilbi Solothurn auf. Ein Treffpunkt für Familien und Freunden um sich auszutauschen, zusammen zu sein und an den zahlreichen Ausstellerständen fündig zu werden. Ein breites Sortiment an Waren von Plüschtieren, Spielsachen, Naschereien bis hin zu feinsten Spezialitäten wie Trockenfleisch, Käse und Antipasti. Für die Adrenalinjunkies stehen abwechslungsreiche und rasante Bahnen zur Verfügung. Für die ganz kleinen darunter gab es das all geliebte Karussell.

Unsere Erfahrungen

Unsere Erfahrungen mit der Solothurner Chilbi waren hauptsächlich positiv. Die Stimmung war gut und die Leute motiviert um die diversen Attraktionen auszuprobieren. Aber nach unserer persönlichen Meinung hat es zu wenige Attraktionen. Während unserem Besuch auf der Solothurner Chilbi hatten wir viel Spass aber dennoch ist sie nach unserer Meinung zu klein und zu wenig vielfältig, daher eher etwas für Kinder zwischen 10-14 Jahren. Die beliebteste Attraktion an der Solothurner Chilbi ist der Tintenfisch, der direkt in der Mitte des Dornacherpatzes steht und dich wild durch die Gegend wirbelt. Ausserdem gibt es noch diverse Essensstände wie zum Beispiel Zuckerwatte, Popcorn und noch viel mehr. Leider war dieses Jahr, am zweiten Wochenende die Chilbi geschlossen, da das Wetter nicht mitspielte. Im Gegensatz zu der Subinger Chilbi, wo die Besucher förmlich hereinströmten und ihre gute Laune verbreiteten. Natürlich ist die Solothurner Chilbi nicht die Grösste aber für viele Solothurner ist ein Besuch der Chilbi ein Muss.

Céline Wollnitza, Chiara Nyffenegger, Abisha Gnaneswaran, Iris Hug