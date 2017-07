Die Schützlinge vom Teamchef Bruno Probst / Tri Team Oensingen, gingen am Sonntag in Banyoles / Spanien an der Team EM mit den vier AthletInnen Carmen Bucher, Jana Petr, Sven Thalmann und Jan Thalmann an den Start.

An dem wunderschönen Wettkampfort Banyoles, dass wir nach einer 11 Std. Autofahrt erreicht haben, stand am Samstag als erstens eine gründliche Streckenbesichtigung auf dem Programm bevor wir am Abend mit den übrigen 20 Team am Briefing teilnahmen.

Am Sonntagmorgen um 09.00 Uhr erfolgte mit sehr vielen starken Teams der Startschuss wobei jeder Teilnehmer die Distanzen von 250 m Schwimmen, 6.6 km Radfahren und 1.6 km Laufen zu absolvieren hatte. Leider mussten zwei Teams infolge Stürzen auf dem Fahrrad aufgeben. Bei sehr guten Bedingungen und einer hervorragenenden Organisation wurde unserem Team klar die Sportlichen Grenzen aufgezeigt. Denn es entwickelte sich von Anfang an ein sehr schnelles Rennen und so konnte unser Team den geforderte 10 Rang von Teamchef Bruno Probst nicht erreichen.

Trotzdem kann das Oensinger Tri Team von einem gelungenen Wettkampf berichten, denn mit dem erreichten 16 Schlussrang hinter den ersten drei Platzierten, Portugal, Frankreich und Spanien, konnten wir eine solide Teamleistung erbringen.

Bruno Probst, Teamchef