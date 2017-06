Rahel von Ah v/o panda

Am Pfingstsamstag trafen sich 30 motivierte Pfader in Freienwil, um sich auf den Weg zu den schottischen Highlandgames zu machen. Nach der ersten Challenge, einem intensiven Langstreckenlauf, erreichten sie den Lagerplatz nahe dem Loohof in Endingen. Dort wurde sogleich mit dem Zeltaufbau begonnen. Dieses Jahr schliefen die Teilnehmenden in sogenannten Berlinern. Dies sind Zelte aus zusammengeknüpften Militärblachen. Als sie sich mit einem Sportblock auf die Highlandgames vorbereiten wollten, wurden sie von aufgebrachten schottischen Clans unterbrochen. Die Schotten hatten erfahren, dass Nessi, das Monster von Loch Ness, dieses Jahr nicht an der Preisverleihung der Highlandgames teilnehmen wollte. Weil der König eine Initiative gestartet hatte, um Schottland unabhängig zu machen, hatte er keine Zeit gehabt, sich um das Gewand des Monsters zu kümmern. Die Initiative war einstimmig angenommen worden. England wollte Schottland aber nicht einfach so aufgeben. Deshalb beschlossen der schottische König und die britische Königin, die Unabhängigkeit Schottlands von ihrem wöchentlichen Golfspiel abhängig zu machen. Dies war aber ein grosses Problem, da der schottische König noch nie gegen die britische Königin gewonnen hatte.

Um sich erst einmal von dem Schock zu erholen und einen kühlen Kopf zu bekommen, entschloss die Pfadigruppe sich, ein Bad in der Surb zu nehmen. Da es sehr warm war, freuten sich alle über die Abkühlung. Nach einem leckeren Abendessen machten sie sich auf den Weg zur britischen Königin. Nach einigen Schmeicheleien erklärte sie sich dazu bereit, der Truppe ihre besten Golftricks gegen ihre Lieblingssüssigkeiten preiszugeben. Zum Glück konnten die Pfadis dazu genug Gummibärchen auftreiben. Dank der Hilfe gewann der schottische König zum ersten Mal in seinem Leben gegen die britische Königin, womit Schottlands Unabhängigkeit gesichert war. Jetzt hatte der König wieder Zeit, sich um ein Gewand für Nessi zu kümmern und die Highlandgames waren gerettet.

Nach dieser freudigen Nachricht wollten sich alle schlafen legen, um am Sonntag fit für die Spiele zu sein. Leider mussten die Pfadis allerdings feststellen, dass einige Zelte dem Regen nicht komplett standgehalten hatten. Alles in allem überstanden alle die Nacht einigermassen trocken. Dank dem sonnigen Wetter am Samstag trocknete alles wieder und die Highlandgames konnten ausgetragen werden. Damit alle gestärkt waren, veranstalteten die verschiedenen Clans vor den Spielen aber erst noch ein Wettkochen. Bei der Siegerehrung stellte sich heraus, dass die Pfadi Big Horn die diesjährigen Highlandgames gewonnen hatte. Die Pfader freuten sich sehr und genossen ein ausgezeichnetes Festmahl. Am späten Abend mussten sie dann aber mit Schrecken feststellen, dass der Pokal geklaut worden war. Dank den Hinweisen eines Spions, fanden sie aber heraus, welcher Clan dafür verantwortlich war. Daraufhin nahmen sie den Clan fest und schlossen ihn für die nächsten 50 Jahre von den Highlandgames aus.

Leider war das Pfila wieder einmal viel zu schnell zu Ende und die Pfadis und ihre Leiter mussten ihren Lagerplatz am Montagmorgen bereits wieder verlassen. Schon jetzt freuen sich alle riesig auf das kommende Sommerlager.

Weitere Fotos und Eindrücke zum Lager sowie Infos zur Pfadi Big Horn sind auf der Webseite www.bighorn.pfadi.ch zu finden.