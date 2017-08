Der Stand Solothurn erlebte ab dem späten Mittelalter mit den aufstrebenden Patrizierfamilien einen rasanten Aufstieg. Die Patrizier übernahmen stetig die Macht in Stadt und Land. Mit dem Warenhandel, dem Söldnerwesen und geschickter Politik, mit und ohne Ambassador, erlangten die vornehmen Familien Macht und Geld. Diese Einnahmen wurde zum Teil in Sesshäusern, prachtvolle Stadtpalais, Sommerhäuser sowie in Landwirtschafts- und Weingüter im Jura und an den Juraseen angelegt. In der Barockzeit war es wichtig und richtig, dass Macht und Pracht gelebt und präsentiert wurde. Mit weltlichen und geistlichen Stiftungen verschafften sich die Patrizierfamilien in Stadt und Land Achtung und Respekt. Wandeln Sie mit dem freischaffenden Stadt(ver)führer Markus von Arx auf den Spuren der erfolgreichen und zum Teil heute noch lebenden Adels- und Patrizierfamilien. Anekdoten und Geschichten aus Salons, Küchen und Gesindekammern versprechen eine fröhliche und interessante «Patrizier»- Stadt(ver)führungen. Weiter Informationen bei: www.stadtverführungen.ch. Der Stadtverführer erwartet Sie mit Freuden am Samstag, 9. September 2017, 16 Uhr, beim Baseltor Aussenseite. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Die Führung findet bei jeder Witterung statt. Kosten p. P. CHF 10.00.