Im Anschluss an die letzte Generalversammlung des Vereins für Ortsgeschichte Selzach/Altreu wurde die Bevölkerung zum Besuche der Räuchi im Liechtihaus in Altreu eingeladen.

Zuerst referierte Frau Tina Bratschi Bauforscherin Selzach, wie im Oktober 2016 das ganze Liechtihaus im Auftrage der Schweiz. Bauernhausforschung, finanziert durch den Nationalfonds, vermessen wurde. Die Einträge, wie Grundrisse des Erdgeschosse und der oberen Geschosse, werden in dem noch ausstehenden Bau-Band für die Kantone Solothurn, Basel, und St. Gallen aufgeführt.

Anschliessend erzählte der Hausherr Kurt Zumstein-Liechti auf dem Rundgang interessantes zur Geschichte des Hauses. So wies er auf die Jahrzahl 1708, welche auf einem Balken oberhalb des Eingangs eingeritzt ist hin. Man nimmt an, dass das Haus zu diesem Zeitpunkt weiter umgebaut resp. angebaut wurde was bedeutet, dass das Haus weit älter ist! In der eigentlichen rauchschwarzen Rauchküche konnten die Anwesenden die zum Räuchern aufgehängten Würste und Speckseiten bewundern und „gluschten“. Welche auch im anschliessenden gemütlichen Teil unter dem Scheunenvordach bei Wein und Bier ausgiebig genossen wurde.