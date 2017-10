Wenn mit der Planung eines neuen Projektes begonnen wird, scheint die Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben oft unüberschaubar und der Projektumfang grenzenlos. Doch erfahrene Projektmanager lassen sich davon nicht abschrecken, denn sie wissen: Egal, wie viele Einzelaufgaben für die Umsetzung eines Projektes notwendig sind und wie unmöglich es auf den ersten Blick erscheinen mag, all die einzelnen Schritte erfolgreich aufeinander abzustimmen – mit der richtigen Herangehensweise kann so ziemlich jedes noch so komplexe Projekt erfolgreich umgesetzt werden.

Eine bewährte Methode zur Planung umfangreicher Projekte ist die Aufteilung in einzelne Projektphasen, wobei Projekte meist in vier, fünf oder sechs Phasen unterteilt werden. Hier möchten wir euch zeigen, wie die Aufteilung in fünf Projektphasen aussehen kann.

1. Projektphase – Konzepterstellung & Kick-Off

Ein Projekt wird geboren: In dieser Phase wird die Idee für ein Projekt sorgfältig überprüft und durchdacht. Dabei werden Aspekte wie Umsetzbarkeit, Vorteile, Gewinn etc. bedacht, Investoren ins Boot geholt, das Projekt wird benannt, die Projektziele definiert und das Ganze offiziell gestartet. Der gesamten Konzeptionsphase geht meist ein Kick-Off-Meeting voraus, bei dem die Ausgangslage dargelegt und die Teamfindung eingeleitet wird sowie die Projektziele durchgegangen werden.

2. Projektphase – die Planungsphase

Sobald das Projekt grünes Licht erhalten hat, startet die Phase der Projektplanung. Diese Phase ist entscheidend für den Erfolg eines Projekts, denn das Team benötigt einen Leitfaden, an dem es sich orientieren kann. Einen ausgeklügelten Zeitplan zu erstellen und den Ablauf festzulegen ist in dieser Phase ebenso wichtig, wie die Ausarbeitung der Projektstruktur. Budget und zeitliche Vorgaben können dadurch leichter eingehalten und für Teilbereiche wie Kommunikation, eventuelle Risikos, Qualität usw. individuelle Pläne ausgearbeitet werden. Hierfür sollte unterstützend Projektplanungssoftware eingesetzt werden, um potentiellen Fehlerquellen bestmöglich entgegenzuwirken. Falls Sie noch nicht mit Software zur Projektplanung arbeiten, können Sie die praxisnahe Softwarelösung des Anbieters Timewax in einer kostenlosen 30-Tage-Testversion unverbindlich ausprobieren.

Wichtig: Geplant wird nach dem Top-Down-Ansatz. Das bedeutet, zuerst wird das Abstrakte, das Allgemeine geplant, und erst danach arbeitet man sich schrittweise zum Konkreten, Speziellen vor.

3. Projektphase – die Durchführung

Diese Phase ist sehr stark von der 2. Projektphase abhängig, da alles, was in der Durchführungsphase geschieht, auf der Planungsphase basiert. In dieser Phase werden die Aufgaben den unterschiedlichen Ressourcen zugeteilt, welche zusammen mit den Terminen und Kosten überwacht und gesteuert werden. Hierfür wird, je nach Umfang des Projekts, oft unterstützend Ressourcenplanungssoftware eingesetzt. Falls es zu Abweichungen von der ursprünglichen Planung kommt, greift das Projektteam oder der Projektmanager ein und stellt somit sicher, dass die anvisierten Ziele auch erreicht werden. In dieser Phase kristallisiert sich häufig heraus, ob ein Projekt Erfolg haben wird oder nicht.

4. Projektphase – die Kontrollphase

Diese Phase überschneidet sich meist mit der 3. Projektphase, denn bei der Umsetzung des Projektplans müssen Teams ständig ihren eigenen Fortschritt im Auge behalten und sich selbst kontrollieren. Der tatsächliche Stand und der Fortschritt eines Projekts werden laufend mit dem aktuellen Projektplan verglichen, wobei der Projektmanager oft einzelne zuvor erstellte Zeitpläne anpassen oder sonstige Maßnahmen ergreifen muss, damit sich das Projekt planmäßig entwickelt.

5. Projektphase – der Abschluss

In der fünften und letzten Projektphase wird kontrolliert, ob die Projektziele auch tatsächlich erreicht wurden. In dieser Phase wird das Endergebnis an den Kunden geliefert, Investoren werden über den Projektabschluss informiert und Ressourcen gehen zu anderen Projekten über. Das Projekt wird rückblickend evaluiert, Erfolge werden hervorgehoben und eventuelle Schwachstellen oder aufgetretene Probleme analysiert, damit diesen beim nächsten Mal von vornherein entgegengewirkt werden kann. Somit lernt das Team aus begangenen Fehlern und kann die neuen Erfahrungen bei darauffolgenden Projekten im Hinterkopf behalten.

Projekte und die damit verbundenen Planungsprozesse variieren je nach Bereich bzw. Unternehmen stark. Für gewöhnlich haben sie jedoch zum Ziel, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen, bestimmte Vorgänge zu ändern oder Probleme zu lösen. Die Unterteilung in diese fünf Phasen ist auf so ziemlich jedes Projekt anwendbar und hilft dem Projektteam dabei, Risiken zu vermeiden, Probleme schneller zu erkennen, früh genug mögliche Lösungsstrategien auszuarbeiten, die Kontrolle über die einzelnen Vorgänge zu behalten und allgemein systematischer vorzugehen, damit selbst die komplexesten Projekte erfolgreich umgesetzt werden können.