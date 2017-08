Einen besonderen Erfolg kann der Karate Club Wohlen nach Abschluss des Karate-Trainingslagers verzeichnen, bestand ein langjähriger Karateka die Prüfung zum ersten Schwarzgurtgrad.

Der Karateverband «IFK Switzerland Kyokushinkai» konnte vom 22. bis 27. Juli in Willisau zum traditionellen Sommerlager einladen. Aus familiären Gründen konnte in diesem Jahr nicht wie üblich der höchste IFK-Würdeträger und Gründer dieses internationalen Verbandes Hanshi Steve Arneil (10. Dan) als Trainingsleiter begrüsst werden, sondern sein Nachfolger Shihan David Pickthall (7. Dan). Pickthall, der ebenfalls wie Hanshi aus England stammt, konnte mit seiner grossen Erfahrenheit die über 140 Lagerteilnehmer in mancher Hinsicht begeistern. In technischen wie auch kampftaktischen und konditionellen Richtungen konnte er die jungen wie auch die älteren Karatekas fordern und fördern. Doch für manchen Karateka ist dieses Lager auch ein Zeitpunkt, um seine erworbenen Karatekenntnisse und Fähigkeiten vor einem ranghohen Prüfungsgremium unter Beweis zu stellen und prüfen zu lassen.

Raoul Keusch besteht Prüfung zum Shodan

Mit Raoul Keusch konnten die Verantwortlichen des Karate-Club Wohlen ein Karateka aus seinen Reihen den Herausforderungen zur Prüfung zum schwarzen Gurt empfehlen. Während rund 4 Stunden wurden die Prüflinge durch Shihan Pickthall und unter Beobachtung der ranghöchsten DAN-Trägern des schweizerischen Karateverbandes in allen Bereichen des Kyokushinkai-Karate geprüft. Dies umfasste die Ausführung der Techniken mit deren Anwendungen und der richtigen Reihenfolge mir deren Verständnis sowie die Abfolgen von Kampfkombinationen, den Durchhaltewillen in Kraft- und Konditionsübungen oder auch im Schlagkrafttraining am Polster und im Kampfverhalten. Die stetige mentale Anspannung während der Prüfung forderte die Karatekas bis zur letzten Minute. Karatekas, die die Prüfung zu DAN-Gradierungen absolvierten, mussten sich nach den vorangegangenen Strapazen zuletzt noch den zwei Bruchtests mit genormten Tannenholzbrettern und unterschiedlichen Techniken unterziehen. Dies galt auch für den erst 18-jährigen Wohler Raoul Keusch, der zum ersten Mal einen solchen Test zu bestehen hatte. Mit Bravour meisterte er diese Herausforderung und konnte einen Teil der Prüfung beruhigt abschliessen. Nach der Beendigung der eigentlichen Prüfung heisst es für die Karatekas jedoch nicht zurücklehnen, denn die Absolventen werden in den weiteren 14 Trainingseinheiten des Lagers genauestens von den Experten beobachtet, womit bis zum Lagerende keiner sicher sein konnte, wie das Ergebnis ausfallen wird. Umso mehr war die Anspannung für Prüflinge riesig, als Shihan Pickthall seine Entscheidung und das Prüfungsresultat vor der gesamten Lagergemeinschaft nach dem letzten Training bekannt geben durfte. Mit einer grossen Erleichterung und Freude konnte Raoul Keusch das Diplom zum ersten DAN (Budo-Meistergrad) aus den Händen des Engländers übernehmen und danach erstmals den schwarzen Gurt umbinden. Keusch, der schon etliche Erfolge in diversen Disziplinen des traditionellen Kyokushinkai Karate erzielt hat, trainiert mit grosser Freude seit 2009 im Dojo Wohlen. Mit seinem grossen Einsatz und Willen hat er nun sein Ziel, die «Lehre» als Kyu-Grad (Schülergrad) abschliessen zu können mit Erfolg erreicht und ist nun verdienter neuer «Shodan» in den Reihen des Karate-Club Wohlen. Der Karate-Club Wohlen gratuliert Sempai Raoul Keusch herzlich und wünscht ihm weiterhin viel Freude, Erfolg und Ausdauer bei der Ausübung dieser vielseitigen Budosportart.