Der Name Frenkendorf



Erstmals urkundlich erwähnt ist Frenkendorf im Jahre 1249. Am Ende der Völkerwanderung wurden die Alemannen in dieser Gegend sesshaft. Ein alemannischer Sippenführer namens Franco hatte anscheinend in diesem Dorf seine feste Heimstätte gefunden. Diese wurde dann nach seinen Namen "Frnkovilare" genannt. Interessant ist auch dies, dass wir in Frenkendorf einen Gemeindepräsidenten hatten, wo der Vorname auch Franco hiess.



Dann kurz zum Wappen



Es ist der Halbmond, der schon im Jahre 1865 in Ehre gehalten wurde. Auch an Brunnentrögen und Bannsteinen kann man den Halbmond als Wappen sehen.



Ruinen



Auch die hat es. Nordöstlich der Schauenburgflue. Dort erhebt sich ein Felskopf mit der Ruine Schauenburg.



Das Hülftendenkmal



Ein schlichter Obelisk aus rotem Sandstein im Wäldchen nördlich des Friedhof äussere Egg. Es erinnert an die Auseinandersetzung vom 3. August 1833. Sagen wir es in einem Satz, es ging um die Trennung von Stadt und Landschaft Basel.



Ein kurzer Rückblick



Wie überall, so auch in Frenkendorf, so ernährte man sich aus eigenen Boden. Und auch aus Frenkendorf wanderten viele nach Amerika aus. Das war in den Jahren 1816 und 1817, die man auch als Hungerjahre bezeichnete.



Nur kurz dieser Satz dazu. Heute doch nicht anders. So wollen viele zu uns kommen. Krieg und Hunger ist auch der Grund.



Die Bevölkerungsentwicklung



Im Jahre 1970 hatte man schon die Einwohnerzahl von 5000. Seither ist die Einwohnerzahl weiter gestiegen. Im Jahre 2017 schätze ich, dass man sicher 6 500 Einwohner in Frenkendorf hat.



Die Wohnsituation



Es hat viele grosse Wohnblöcke, dann auch Einfamilienhäuser. Einsam muss niemanden in Frenkendorf sein, denn es hat sehr viele Vereine, wo man sich nützlich machen kann.



Kurz etwas zur Politik



So hat es in Frenkendorf eine Gemeindeversammlung, dann den Gemeinderat. Und als Parteien kann man nennen: FDP, SP, SVP.



Und auch die Bürgergemeinde hat es in Frenkendorf. Auch hier eine Bürgergemeindeversammlung. Die Bürgergemeinde führt selbständige Rechnung. Und ist auch verantwortlich für die Einbürgerung. So besitzt die Bürgemeinde auch 86 % der Waldfläche. So ist man auch für die Pflege und Nutzung verantwortlich.



Dann die Rüttenen, wenn jemand gerne Kirschen hat, der kann sich hier einen Kirschbaum pachten.



Und zum Schluss nur noch dies: Es hat die Schulen für die Kinder, dann auch das Gewerbe, den Handel und die Industrie.



Frenkendorf hat auch gemeinsam mit der Nachbargemeinde Füllinsdorf einen Bahnhof.



Und das darf man ruhig sagen, dass Frenkendorf sehr gute Busverbindungen wie auch Zugverbindungen hat. Dann ist man auch in der Nähe von Supermärkten. Im Dorf hat es auch noch kleine Geschäfte zum Einkaufen. Und auch Restaurants hat es in Frenkendorf auch.



Und betreffend Brauchtum, es hat die Fasnacht, das Eierlesen und den Banntag.



Dies habe ich alles entnommen aus einer Broschüre von der Gemeinde Frenkendorf. Konzept und Text vom Kurt Böhm, Gemeindeverwalter. Die Fotos stammen von Heidi Wundrak-Gunst