So hiess es, dass man ab 1. Oktober 2017 doch den Herbst hat. Eine Jahreszeit, wo sich die Blätter an den Bäumen in schöne Farben verändern. Dann auch die Landschaft, wo man sieht, dass es hat die Jahreszeiten. Auch Rehe kann man sehen wie auch die Veränderung der Landschaft. Hier einfach ein paar Bilder wie man es in Frenkendorf erlebt.