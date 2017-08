Die diesjährige Wochenend-Reise vom 19./20. August bot den 17 Teilnehmern im Tessin viele spannende und teilweise auch abenteuerliche Erlebnisse. Dank frühem Start im Limmattal trafen sich die mit dem Dittli-Kleinbus Reisenden schon um 09.30 Uhr mit den per Eisenbahn Angereisten beim Bahnhof Bellinzona.

Dank guter Planung konnten wir alle drei Burganlagen innert weniger Stunden besuchen, beginnend bei der am höchsten gelegenen Burg Sasso Corbaro, östlich von Bellinzona auf einem Felssporn rund 650 m.ü.M. gelegen. – Natürlich hatten wir uns zuvor in einem nahen Grotto noch gestärkt. Die zweite Burg, Montebello, schon nahe beim Stadtrand, wurde teils zu Fuss steil absteigend bzw. per Auto erreicht und nach deren Erkundung stärkten wir uns mit einem Picknick aus dem Rucksack am Fusse der Burg. Wiederum in zwei Gruppen erreichten wir die Burg Castelgrande, mitten in der Stadt auf einem mächtigen Felshügel liegend. Diese Festung besticht durch ihre enorme Grösse und die gekonnte architektonische Aufwertung mit Zugangsstollen und Liftanlage, perfekt angepasst an vorhandene Strukturen. Alle drei Burgen wurden in den letzten Jahrzehnten renoviert und präsentieren sich heute in bestem Zustand. Sie wurden unlängst ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen und sind attraktiv, nicht zuletzt auch durch die Ausstellungen in ihren massiven Mauern.

Von Tenero weg genossen wir zu Fuss den meist schattigen Uferweg bis Locarno, wo wir nach rund einer Stunde unser Hotel an der Piazza Grande erreichten. Das dortige Filmfestival endete wenige Tage zuvor, keine Stars waren mehr zu sehen nur noch Berge von Stühlen, zusammengehalten von Plastikband im Leoparden-Look.

Nach einem feinen Nachtessen im Hotel fand sich die ganze Reisegruppe an diesem perfekten Sommerabend am Nordende der Piazza in der Caverna degli Dei ein und genoss die schöne Stimmung, jeder mit seinem Lieblings-Drink.

Der Sonntag startete wolkenlos und daher wurde das Reiseprogramm kurzerhand geändert. Ziel war jetzt die unlängst erstellte imposante Tibetische Hängebrücke „Carasc“ über eine westlich von Bellinzona gelegene Schlucht im Gebiet von Monte Carasso. Die Spannweite beträgt 270 m und die Höhe über Grund bis zu 130 m. Dank guter Verspannung hält sich die Schaukelbewegung in Grenzen und da der Boden mit Holzplanken gefertigt wurde, ist er auch für Tiere gut begehbar. Ein Wanderweg mit moderater Höhendifferenz führt beidseitig von Fahrstrassen weg durch Kastanienwälder in knapp einer Stunde zu den Brückenköpfen. Nach der Brücke gelangten wir nach einer Weile zur Kapelle San Bernardo (mit viele schönen Fresken) wo eben das jährliche Fest zu Ehren von San Bernardo stattfand. Die „Gruppo amci di San Bernardo“ von Monte Carasso verwöhnte die Gästeschar aus der Gegen mit Polenta, Mortadella und Käse sowie lokalen Weinen. Leider waren wir nicht angemeldet und konnten nur einen kurzen Blick in den riesigen Polentakessel werfen. Nach einem ziemlich steilen Abstieg nach Curzùtt erreichten wir nach rund drei Stunden die Fahrstrasse, von wo uns ein Orts-Kleinbus ins Tal zurück fuhr, wo wir uns in einem schönen Restaurant am Ortsrand von Bellizona gründlich stärkten.

Die Heimfahrt verlief zügig trotz Gotthard-Stau. Ueber die Passhöhe waren wir in gut zweieinhalb Stunden im Limmattal. Viele altbekannte Lieder wurden gesungen unterwegs, ohne Liederbüchlein, daher meist nur die ersten zwei Strophen aber so ging die Fahrt wie im Flug vorbei. – Ein tolles, abwechslungsreiches Wochenende, danke Präsi Dani.

Bericht von Albert Räss