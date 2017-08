FC Frenkendorf im Torrausch

AS Rossoneri 4. Liga - FC Frenkendorf 4. Liga

0 : 12 ( 0 : 2 )

Zwei Mannschaften spielten hier, wo letzte Woche der AS Rossoneri mit einer Niederlage in die Meisterschaft ging, der FC Frenkendorf mit einem Unentschieden. Beide Mannschaften konnten mit diesem Spiel die Richtung in die Zukunft zeigen. Uns so ist das Spiel abgelaufen. In der 1. Halbzeit konnte AS Rossoneri noch halbwegs mithalten. Doch in der Halbzeit gab es Tor für Tor für die Frenkendörfer. Und dies waren die Torschützen in der 1. Halbzeit: M. 0 : 1 Fabio Petrucci, 29. M. 0 : 2 Yosef Callo.

Und in der 2. Halbzeit: M. 0 : 3 Davide Cantillo, 50. M. 0 : 4 Correia Dos Santos, M. 0 : 5 Davide Cantillo, 57. M. 0 : 6 Jelenko Lukic, M. 0 : 7 Fitim Rekaj, 69. M. 0 : 8 Jelenko Lukic, M. 0 : 9 Fabio Correia Dos Santos, M. 0 : 10 Jelenko Lukic, 82. M. 0 : 11 und 90. M. 0 : 12 Yosef Callo.

Das nächste Spiel auf dem Kittler in Frenkendorf, am Samstag, den 26. August 2017, um 19.00 Uhr gegen den FC Gelterkinden wird dann zeigen, ob man ein Wort um die Meisterschaft mitreden kann. Mit 6 Punkten und einem guten Torverhältnis von 11 : 1 ist der FC Lausen 72 im Moment der Tabellenführer.