Am 12. August 2017, um 19.00 Uhr auf dem Kittler.

Das 1. Meisterschaftsspiel von der 4. Liga Mannschaft.

Also FC Frenkendorf - FC Pratteln , das Meisterschaftsspiel in der 4. Liga auf dem K I T T L E R in Frenkendorf. Bitte Mund zu Mund Propaganda machen dass es viele Zuschauer hat. Also wir als Familie sollten nicht die EINZIGEN sein. Und macht man einen Bericht über dieses Spiel, dann doch auf den Bildern nicht nur die Spieler mit den Toren, nein auch die vielen Zuschauer. Es ist doch klar, dass die nächste Saison es in Frenkendorf zwei Aufsteiger hat. Die Mannschaft 4. Liga in die 3. Liga und die Mannschaft 5.Liga in die 4. Liga. Und wir wollen ja sehen, ob der FC Oberdorf, der doch diese Saison in der 4. Liga erfolgreich war, dann weiterhin in der 3. Liga spielt. Wir als FC Frenkendorf gönnen es dem FC OBERDORF, wenn es dann so ist. Nur eben, alles nicht so einfach in der heutigen Zeit. Der Bericht vom FC Oberdorf in der Sissacher Zeitung sagte uns doch die volle Wahrheit. Das Leben von uns Menschen in der heutigen Zeit, so auch im Fussball, das hat viele Probleme. Das kann der Beruf sein, dann auch die Überbeanspruchung von uns als Mensch, so auch die Familie, etc. etc. Und von den Spielern, die viele Millionen machen, das sind einfach Ausnahmen. So wie jetzt der Transfer von einem Spieler von Barcelona zu Paris Saint Germain.