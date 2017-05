Stabsübergabe im info center Freienwil: Die Solothurnerin Margrit Jaggi löste am Montag Felice Vögele ab, der Ende Mai nach 14 Amtsjahren in Pension geht.

Margrit Jaggis erster Arbeitstag am 1. Mai begann mit einer Überraschung: «Plötzlich stand der gesamte Gemeinderat mit einem Blumenstrauss vor meinem Büro – damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet», gibt die 56-jährige Solothurnerin zu: «Ich war ganz gerührt und empfinde es als Zeichen von grosser Wertschätzung. Ich weiss nicht, ob man im Kanton Solothurn überhaupt so schnell eine Schreiberin aus einem anderen Kanton anstellen würde. Im Aargau scheint man da offener und liberaler zu sein», sagt die neue Gemeindeschreiberin und schmunzelt.

Die sympathische Aktion hatte Felice Vögele organisiert, der seine Nachfolgerin noch einen Monat lang einarbeitet. Vögele wird Ende Mai nach 14 Amtsjahren in Freienwil pensioniert. «Ich bin sehr froh, dass er mir noch mit seinem Fachwissen und seiner Erfahrung zur Seite steht», schätzt Margrit Jaggi. Ihre erste Amtshandlung hat die frisch vereidigte Leiterin des info centers Freienwil bereits getätigt: Sie hat den fünf Gemeinderäten die Einladung zur Gemeinderatssitzung vom kommenden Montag geschickt.

Von Kriegstetten nach Freienwil

In den kommenden Wochen gilt es, sich in die Dossiers einzulesen und sich einen Überblick über das Geschehen zu verschaffen. Margrit Jaggi weiss, was sie erwartet. Denn zuvor war sie acht Jahre lang in Kriegstetten (SO) in gleicher Funktion tätig, einem Dorf, das mit 1300 Einwohnern nur wenig grösser ist als Freienwil. «In einer ländlichen Gemeinde kann man auf allen Gebieten tätig sein, das entspricht mir eher als auf einer Stadtverwaltung, wo man wohl eher einzelne Sachgebiete betreut», sagt Margrit Jaggi.

Dass die Freienwilerinnen und Freienwiler eine Erhöhung der Stellenprozente auf der Kanzlei kürzlich angenommen hatten, freut die neue Leiterin natürlich: «Ich hoffe, dass ich hier kreativ sein kann. Ich helfe und gestalte gerne mit!» Ihr Ziel sei es, eine Art Drehscheibe zwischen Behörden und Bevölkerung zu sein: «Der Kontakt zu meinen Mitarbeiterinnen und zur Bevölkerung sowie der Austausch sind mir wichtig. Ich habe immer ein offenes Ohr für alle», betont Margrit Jaggi. Wichtig sei ihr auch Transparenz: «Die Menschen sollen wissen, was wir tun und warum wir es tun. Das schafft Vertrauen.»

Als ehemalige Kulturmanagerin der Stadt Grenchen findet sie es auch spannend, Einblick in die vielen kulturellen Projekte im Dorf zu erhalten. «Die Dorfchronik finde ich zum Beispiel eine tolle Sache, das ist eine schöne Dienstleistung für die Bevölkerung. Aber auch auf die Badenfahrt, wo Freienwil ja eine Beiz bereibt, bin ich sehr gespannt. Ich war noch nie an diesem Fest», so Jaggi.

Privater Umzug nach Rieden bei Nussbaumen

Auch privat hat Margrit Jaggi ihren Lebensmittelpunkt von Solothurn in die Region Baden verlegt. Seit Sonntag lebt sie bei ihrem Partner in Rieden bei Nussbaumen. «Da er eher zwischen Baden und Zürich engagiert ist, war klar, dass ich zu ihm ziehe und nicht er in meine Gegend», so die Mutter zweier mittlerweile erwachsenen Kinder (der Sohn ist 23, die Tochter 26 Jahre alt). Nach Freienwil zu ziehen, hatte für Jaggi nicht oberste Priorität. Etwas Distanz sei ganz gut, findet sie. In der Freizeit zieht es sie sogar noch weiter weg, nach Zermatt, wo ihr Partner ein kleines Studio gemietet hat. «Ich bin eine leidenschaftliche Skifahrerin, gehe aber auch gerne joggen, biken oder wandern und unternehme Reisen», verrät Margrit Jaggi. Zudem macht sie regelmässig Yoga und Pilates. «Bewegung ist mir als Ausgleich zum Beruf enorm wichtig.» Das gibt ihr auch die Energie und den nötigen Schwung für ihren neuen Job mit allen Überraschungen, die er mit sich bringt.

Fotos: Sabrina Pugliatti