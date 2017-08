Der 1. Debattierclub der Schweiz für Berufstätige, der Debattierclub Aargau, wurde am 27.07.2017 erfolgreich gegründet. Er wird sich alle 2 Woche voraussichtlich in Oberwil-Lieli zu einer sportlichen Debatte treffen.



Der Gründungspräsident Thomas Skipwith ist glücklich. "Wir haben einiges an Vorbereitungszeit in die Gründung gesteckt. Jetzt heisst es feiern und ab 15. August regelmässig debattieren in risikoloser Umgebung."

Die Mitglieder des Debattierclubs Aargau versammeln sich regelmässig um Debatten in Form eines sportlichen Wettkampfs abzuhalten. Es ist das Ziel die Argumente der Kontrahenten kritischer zu hinterfragen, Themen besser zu strukturieren und "Dinge auf den Punkt bringen" zu können.



Als Vorbild gilt die Oxford Union, welche eine lange Tradition des Debattierens mitbringt.

Nächstes Treffen: Di, 15.08.2017 um 18:45 Uhr für einen Start um 19:00 Uhr

Ort: Mehrzweckraum Kindergarten, Prügelgasse 14, 8966 Oberwil-Lieli

Infos: www.debattierclubs.ch