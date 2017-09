Abgabetermine, sogenannte Deadlines, sind im Projektmanagement allgegenwärtig. Manchmal läuft die Zeit förmlich davon und der Abgabedruck steigt. Nicht jeder kann damit gut umgehen – neue Mitarbeiter sind es vielleicht noch nicht gewohnt, unter Zeitdruck zu arbeiten, andere werden womöglich unter Druck nervös und entwickeln Versagensängste. Hier ist es Aufgabe des Projektmanagers, das Ruder in die Hand zu nehmen und dem Team dabei zu helfen, gemeinsam das Projekt zum Erfolg zu führen. Wie das geht, erfahren Sie hier.

Kommunikation ist alles

Gute Kommunikation zwischen den einzelnen Projektbeteiligten ist ausgesprochen wichtig und oft entscheidend darüber, ob ein Projekt Erfolg hat. Die Aufgabe des Projektmanagers ist es hier, die Mitarbeiter in regelmäßigen Abständen auf einen näher rückenden Abgabetermin hinzuweisen, damit dieser in ihren Köpfen präsent ist. Im Gegenzug ist es Aufgabe der Mitarbeiter, den derzeitigen Stand der Dinge in ihrem Aufgabenbereich und den jeweiligen Fortschritt mittzuteilen, damit der Projektmanager ihnen gegebenenfalls Unterstützung zur Seite stellen kann.

Aufteilen der Aufgaben in kleinste mögliche Einheiten

Im Zuge der Projektplanung ist es sinnvoll, dieses in kleinstmögliche Einheiten einzuteilen. Für jede dieser kleinen Einheiten wird eine eigene Deadline festgelegt, wobei einige dieser Deadlines schlussendlich wichtiger sein werden als andere. Aufgabe des Projektmanagers ist es hier, die unterteilten Aufgaben nach ihrer Wichtigkeit zu ordnen und besonders wichtige Termine hervorzuheben. Diese entscheidenden Deadlines müssen betont und dem Team explizit mitgeteilt werden.

Das Team motivieren

Ein motiviertes Team ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Projekt. Ob Teamleiter, Projektmanager oder Chef – eine der Aufgabe von Führungspersonen ist es dafür zu sorgen, dass das Team bzw. die Mitarbeiter motiviert bleiben. Dies kann erreicht werden durch regelmäßiges Feedback, bei dem die Leistungen der einzelnen Mitarbeiter wertgeschätzt und Anregungen für eventuelle Verbesserungen gegeben werden, durch Belohnungen oder auch durch motivierende Worte auf bedruckten Wasserflaschen, wie sie z. B. bei Maxilia bestellt werden können. Auch zusätzliche Freizeit als Belohnung für besondere Leistungen oder interessante Give Aways bzw. Werbeartikel als Geschenk können zu noch mehr Einsatz anspornen. Mehr Tipps und Beispiele dazu, wie Mitarbeiter motiviert werden können, finden Sie hier.

Multitasking – ja oder nein?

„Multitasking“ ist aus unserer heutigen Gesellschaft nicht wegzudenken: Immer und überall werden wir mit zahlreichen Eindrücken bombardiert – noch schnell die E-Mails checken, kurz einen Anruf, da einen Artikel lesen, eine schnelle Nachricht schreiben… Wer kennt das nicht? Gerade dann, wenn viele Aufgaben auf einmal zu erledigen sind, neigen viele dazu, mehrere Dinge gleichzeitig tun zu wollen. Es macht allerdings erwiesenermaßen mehr Sinn, sich auf das Erledigen einer einzigen Aufgabe zu konzentrieren und erst danach den nächsten Punkt in Angriff zu nehmen. Sich auf eine einzige Tätigkeit zu konzentrieren hilft dabei, diese in angemessener Zeit zu erledigen und qualitätsvolle Ergebnisse zu erzielen. Als Projektmanager ist es Ihre Aufgabe, Mitarbeiter darüber zu informieren und sie darauf hinzuweisen, dass sie Ablenkung so weit wie möglich vermeiden sollen.

Ein reger Austausch über Projektfortschritte und Deadlines, in kleinstmögliche Einheiten zerteilte Aufgaben, ein motiviertes Team und so wenig Ablenkung wie möglich – dies sind wichtige Punkte, die für die erfolgreiche Umsetzung von Projekten als essentiell gelten. Als Projektmanager haben Sie die Aufgabe, die einzelnen Teammitglieder anzuleiten und Weichen zu stellen, damit diese in die richtige Richtung gehen. Denn gute Zusammenarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg.