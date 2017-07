In Frenkendorf kommt es tagsüber zu Regenschauern bei Temperaturen von 13 bis 18°C. Auch nachts kommt es immer mal wieder zu Regenschauern bei Werten von 13°C. Der Wind weht aus nordwestlicher Richtung mit Geschwindigkeiten von 9 bis 19 km/h. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 32 und 49 km/h erreichen. Und wir hatten jetzt eine Hitzeperiode. Warum nicht ein wenig der Regen, einfach in Massen, also nicht so, dass es zu ÜBERSCHWEMMUNGEN kommt. Das hatten wir letztes Jahr, dass wahrlich viele vor allem im Dorf zu klagen hatten. Die Basellandschaftliche Zeitung machte einen Bericht darüber. Auch in Muttenz hatte es böse ÜBERSCHWEMMUNGEN. Also jetzt hoffen wir einfach wieder gemeinsam, dass die Sonne bald wieder für uns alle in Frenkendorf und überall bei uns im Baselbiet die Sonne wieder scheint. Gewiss, das wünschen wir als Frendörfer speziell unseren Nachbargemeinden, Füllinsdorf, Pratteln, Muttenz, Nuglar, Arlesheim wie auch Liestal.