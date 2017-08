Seit einigen Jahren findet in Ehrendingen, in der letzten Sommerferienwoche, das Geschichten-Zelt statt.

Es ist ein ökumenisches Projekt und zeigt wunderschön, wie nicht nur Geschichten, sondern auch biblische Geschichten die Kinder wie auch die Erwachsenen ansprechen und begeistern können. Die unterschiedlichsten Geschichten werden jeweils von verschiedenen Personen ganz individuell vorgetragen, gestaltet, erzählt, ausgeschmückt und ergänzt.

Zu den ersten Schritten des Geschichtenzelts gehörte das Aufstellen und Platzieren des Zeltes, welches unter sehr sommerlichen Temperaturen stattfand. Trotz dieser Herausforderung kam das einladende Zelt sicher auf der Wiese neben der Kirche zu stehen.

Am ersten Abend hörten wir die Geschichte von der Vermehrung der zwei Fische und den fünf Broten. Durch das Kamishibai (Bilderbuch in Theaterform) wurde die Geschichte lebendig und spannend. Anschliessend gab es, wie an jedem Abend, einen Sirup bei gemütlichem Zusammensein. Und zur Geschichte passend wurde Brot geteilt.

Am Dienstag gehörte der Regen zur Ausführung des Fischfangs auf dem See Genezareth. Die Fischerruten mit einem kleinen Päckchen Gummibärli nahmen die Kinder abschliessend gerne in Empfang. Auch durften sie die gebastelten Papierfische mit nach Hause nehmen. Passend dazu gab es zum Sirup Knabberfischlis.

Tags danach, ohne Regen, begaben wir uns auf die Reise der Geschichte vom Sämann. Das Kamishibai kam nochmals zum Einsatz und die Augen aller hingen an den schönen und weichen Bildern der Geschichte.

Es machte die Runde im Dorf, dass um 17 Uhr die Tore des Geschichtenzeltes aufgehen und immer mehr Kinder mit ihren Mamis, Papis oder Grosseltern eilten zu diesem einfachen und doch so wirkungsvollen Zusammenkommen.

So erklangen am Donnerstag, mit der Geschichte vom Sturm auf dem See Genezareth, liebliche und weiche Querflötenklänge durch das Zelt. Dem Dauerregen trotzend wurden verschiedene Lieder angestimmt und so strahlte die Sonne in den Herzen aller! Zum Sirup gab es vielerlei zum Knabbern.

Durch den Abschluss am Freitagabend führten die Handpuppen Sofie und Kevin, welche uns in einer Bärengeschichte aufzeigten, wie wichtig es ist, dass man einander lieb hat. Dazu erhielt jedes Kind als Erinnerung ein Holzherz.

Gegen 25 Kinder und 20 Erwachsenen feierten anschliessend die Teilete. Jeder brachte sein Grillgut selber mit, alles andere wurde untereinander geteilt. Mit Salate, Brote, Speckschlangenbrot, Salzgebäck, Früchte, Kuchen, gegrillte Marshmallows usw. war der Tisch reichlich gedeckt und alle wurden satt. Bei diesem gemütlichen Beissammensein und den vielseitig guten Gesprächen wurde die Woche des Geschichtenzeltes abgeschlossen.

Abrundend war sich das Team des Geschichtenzeltes einig: wir alle sind nächstes Jahr sicher wieder mit dabei.

Und ihr, seid ihr auch wieder dabei?