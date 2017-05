Ein kleine Aufmerksamkeit ist immer eine gute Idee. Seinen Nächsten eine Freude zu bereiten, ist eine unglaublich wichtige Sache, aber nehmen Sie sich auch die Zeit, Ihre Kunden und Angestellten zu verwöhnen? Das sollten Sie, denn auf diese Weise werden diese sich an Sie und Ihr Unternehmen erinnern.

Welche Idee verbirgt sich hinter Firmengeschenken?

Wenn Sie bereits mit der Person oder Organisation zusammenarbeiten, der Sie ein Geschenk machen möchten, dann geht es vor allem um Loyalität. Die Idee solch einer Aufmerksamkeit ist es nicht, die Treue Ihrer Kunden zu „kaufen“, sondern eher eine kleine, emotionale Erinnerung zu schaffen, damit die Kunden später für eine zukünftige Zusammenarbeit bei einem bestimmten Projekt oder einem Geschäftsabschluss wieder an Sie denken. Durch die regelmäßige Kommunikation mit Ihren Kunden erinnern sich diese an Sie und deren Empfänglichkeit für Konkurrenzangebote wird zu einem gewissen Grad verringert. Ihr Firmengeschenk muss also zu einem passenden Zeitpunkt einen guten Eindruck hinterlassen, um Ihre Reputation auszubauen.

Warum Firmengeschenke für Ihre Kunden und Zulieferer?

Firmengeschenke können tatsächlich für den Vertragsabschluss mit einem potenziellen Kunden förderlich sein. Damit zeigen Sie Ihren Kunden Ihre Wertschätzung und dass sie etwas Besonderes für Sie sind. Sie sollten sich auch unbedingt im Klaren darüber sein, wem Sie das Geschenk machen – Ihr Firmengeschenk zu individualisieren ist daher besonders wichtig.

Wir sind uns darüber einig, dass wir unseren Umsatz steigern wollen und dass die Öffentlichkeit wissen soll, wer wir sind. Für ein Unternehmen sollte dies als Marketing-Strategie in Betracht gezogen werden und als ein Signal, dass Ihr Unternehmen mehr denn je kommuniziert.

Wann ein Firmengeschenk überreichen?

Es mangelt nicht an Gelegenheiten, um ein Geschenk zu überreichen. Dies kann nach der Unterzeichnung eines wichtigen Vertrages geschehen, zu Weihnachten oder Neujahr, am Geburtstag Ihres Kunden, zu einer Hochzeit, einer Geburt (in diesen Fällen zeigen Sie dem Kunden, dass Sie zuhören und dass er sich Ihrer vollen Aufmerksamkeit gewiss sein kann, wenn Sie zusammen Geschäfte machen), bei Beförderungen... Alle diese Anlässe eignen sich gut, um Ihrem Kunden oder potenziellen Kunden Aufmerksamkeit zu schenken (natürlich ist nicht alles für ein Geschenk geeignet). Es ist immer notwendig, Ihre Kunden zu kennen und eine gute Geschäftsbeziehung zu haben. Sie zeigen ihnen mit dieser einfachen Geste der Wertschätzung, wie wichtig sie Ihnen sind. Seien Sie also aufmerksam!

Welches Firmengeschenk auswählen?

Schon im alltäglichen Leben ist die Wahl eines Geschenkes nicht einfach. Wenn es dann um eine Geschäftsbeziehung geht, verkompliziert sich dies noch ein wenig. Es gibt diverse Angebote von Unternehmen, die auf Werbeartikel jeglicher Art spezialisiert sind, wie z.B. bei Maxilia Werbeartikel.

Manche entscheiden sich für Delikatessenkörbe, andere für Stifte oder auch für individualisierte USB-Sticks. Das Werbegeschenk ist sozusagen eine Erweiterung des Markenimages des Unternehmens. In diesem Sinne ist es wichtig, seinen Kunden oder Angestellten zu kennen, um ihm ein persönliches Geschenk zu machen, das ihm gefällt. Das Geschenk muss auch zu dem Image Ihres Unternehmens und in Ihr Budget passen. Ziel ist nicht, Sie zu ruinieren, sondern das geeignetste Geschenk im Einklang mit Ihren Mitteln zu finden.