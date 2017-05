Am Dienstag Abend, 23. Mai 2017 hat sich die CVP-Fraktion zur Fraktionssitzung getroffen.

Jahresziele 2018

Die CVP Baden wird die Jahreziele 2018 gut heissen. Sie wird ausserdem den von der Finanzkomission vorgeschlagenen Zusatzantrag, einen ausgeglichenen Haushalt bei einem Steuerfuss von 92% (Steuerfussabtausch mit Kanton) für das Jahr 2018, unterstützen.

Eigentümerstrategie Holding AG Baden und Kredit ARA Rehmatte

Die CVP Fraktion wird der überarbeiteten Eigentümerstrategie für die Regionalwerke Holding AG Baden und dem Verpflichtungskredit für den Ausbau und Werterhalt der Abwasserreingungsanlage ARA Rehmatte zustimmen. Die Überlastung der ARA und die Nichteinhaltung der Abwasser-Grenzwerte machen das Projekt unumgänglich. Finanziell ist der Kredit tragbar und kann ohne Gebührenerhöhung aus dem Abwasser-Fonds finanziert werden.

Sanierung Turnhalle 3, Burghalde; Projektierungs- und Baukredit

Die Turnhalle 3 Burghalde war nie Teil des ganzen Projekte Sekundarstufenzentrum, daher die separate Vorlage. Die CVP ist der Überzeugung, dass dieser Baukredit jetzt gesprochen werden muss, die Folgekosten tragbar sind und es sinnvoll ist die Halle zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des zukünftigen Bedarfs zu sanieren.

Veloampeln in Baden für ein rasches Vorwärtskommen

Die CVP-Fraktion begrüsst das grundsätzliche Anliegen Massnahmen zu prüfen, welche ein rasches Vorwärtskommen für Velofahrende ermöglicht. Allerdings überzeugt uns das Postulat nur teilweise, da gewisse zu prüfende Inhalte nicht in der Kompetenz des Stadtrats liegen. Ausserdem sind wir der Meinung, dass der Stadtrat bereits einen ausreichend Auftrag im Rahmen der Umsetzung der Städteinitiative und in den Legislaturzielen (neues Velokonzept erstellen) für eine Verbesserung des Velonetzes erhalten hat. Leider wurde es erst kürzlich zurückgestellt. Wir erwarten vom Stadtrat, dass eine Ausarbeitung eines Velokonzepts mit dem Ziel, dass Velofahrende rascher vorwärts kommen wieder in die nächsten Legislaturziele aufgenommen werden. Die CVP-Fraktion wird deshalb das Postulat mehrheitlich ablehnen.

Lang pendente parlamentarische Vorstösse

Die CVP Fraktion ist mit der teilweisen Abschreibung einverstanden und begrüsst die Bereinigung.

Dringliche Anfrage Sarah Wiederkehr

Der Erhalt und die Vermittlung des kulturellen Erbe im Bäderquartier ist der CVP Fraktion ein Anliegen und die Mitunterzeichnenden der CVP Beatrice Bürgler und Mathias Schickel sind nur teilweise mit der Antwort einverstanden. Es fehlen konkrete Ziele wie die Vermittlung des kulturellen Erbes auf einer finanzierbaren Ebene in der Bäder weiterverfolgt werden soll. Die Initianten wünschen sich, dass ein neues Konzept durch die bekannten Bäderexperten in diesem Bereich erarbeitet und der historische Bestand noch mehr miteinbezogen wird.

(CVP-Fraktion Baden, Mathias Schickel)

