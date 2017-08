Die Traktanden der kommenden Einwohnerratssitzung vom 01.09.2017 werden von der CVP-Fraktion wie folgt beurteilt:

Um eine harmonische Entwicklung der Bautätigkeit in der Stadt Brugg gewährleisten zu können, ist es enorm wichtig, dass der Abteilung Planung und Bau genügend personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Die Stadt muss geplant werden, bevor sie gebaut ist! Die Anträge des Stadtrats, das Pensum der Stadtplanung zu erhöhen und diese in die Abteilung Planung und Bau zu integrieren, werden gutgeheissen. Dem Kredit zur Lärmsanierung an Gemeindestrassen wird die CVP-Fraktion ebenfalls zustimmen.

Die Motion von A. Kerkhoven (GLP), welche ein Reglement über die Tätigkeit und Besoldung des Gemeindeammanns verlangt, wird von der CVP abgelehnt. Der Zeitpunkt für das Anliegen, allzu kurzfristig vor den Wahlen, ist falsch gewählt. Die Motion von R. Boeck (SP) zur Ausarbeitung eines Reglements zur Entschädigung der Stadtratsmitglieder für zusätzliche Aufgaben (Sitzungsgelder etc) wird von der CVP begrüsst. Mehr Transparenz in diesem Bereich ist wichtig. Dem Postulat von A. Kerkhoven (GLP), welches eine Strategie zur Verminderung der sommerlichen Hitze mittels Begrünungen und offenen Wasserflächen in der Stadt verlangt, stimmt die CVP inhaltlich zu, überweist es in dieser Form aber nicht. Schattenspendende Bäume und Naturbeläge auf Strassen und Plätzen tragen viel zur Reduktion der Hitze in den Strassenzügen bei. Bei weiteren Stadtplanungsschritten könnten auch Möglichkeiten nach oberirdisch geführten, offenen Wasserleitungen oder eine mögliche Renaturierung des Süssbaches in Erwägung gezogen werden.

Sehr erfreut ist die CVP darüber, dass das Postulat von Julia Geissmann (CVP), die Aufwertung des Simmengut-Parks betreffend, vom Stadtrat entgegengenommen wird. Die breite Unterstützung im Rat mit 20 Mitunterzeichnenden zeigt, wie verbreitet das Bedürfnis ist, das Potential des Parks auszuschöpfen und das Areal des Simmenguts aufzuwerten. Der Stadtrat wird eingeladen, die Aufwertung des Simmengut-Parks in die Stadtplanung aufzunehmen und zügig voranzutreiben.

Das Postulat von K. Zehnder (EVP), welches bei grösseren Überbauungen Holschnitzelheizungen verlangt, erachtet die CVP als allzu einschränkend. Dass bei Neuüberbauungen in erster Linie Möglichkeiten der Versorgung mittels erneuerbaren Energien geprüft werden, sollte selbstverständlich sein.

