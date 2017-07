Happy Birthday Collectors



Im Juli 2016 ist "Collectors" der Velohausliefer- und Recyclingdienst in der Region Solothurn/Zuchwil, mit 60 Lieferungen im ersten Monats gestartet. Heute liefert "Collectors" monatlich fast das 10-fache aus, er ist von vier Fahrer auf neun Fahrer angewachsen und bereits sind über 20'000 km geradelt worden. All dies wäre ohne den unermüdlichen Einsatz der Fahrer, die bei Wind und Wetter unterwegs sind, nicht möglich gewesen. Unverzichtbar sind auch die Freiwillige, die unentgeldlich "Collectors" unterstützen. All die Geschäfte, welche die gemeinsamen Kunden freundlich an der Kasse bedienen und die Hauslieferungen anbieten, die Kunden, die regelmässig mit "Collectors" Einkäufe heim-liefern und ihr Recyclinggut entsorgen lassen, alle sind wichtige Puzzelsteine zum Erfolg. Ebenso die Sponsoren und Unterstützer, die Collectors den Rückhalt geben und den gut gestarteten Service weiter entwickeln helfen. Happy Birthday!