Mit viel Schwung und Herzblut unterhielt die Chris Regez Band am letzten Samstag, 27. Mai 2017, ihre Fans im Golfrestaurant aarau-WEST in Oberentfelden. Die Band stellte alle Lieder ihrer neuen CD «Barn Dance» vor und packte sie in zwei abwechslungsreiche Sets. Dazu passende ältere Titel ergänzten die neuen Songs sinnvoll.

Fans und Band kamen beim abwechslungsreichen Programm immer mehr auf Touren. Den Abschluss der Musik-Party machte ein Zugabe-Set, welches den Abend krönte. Bei der feierlichen CD-Taufe floss der Champagner in Strömen.

Die CD kann ab sofort online bestellt werden auf http://www.chris-regez.ch/bestellen