Am Samstag, 02.09.2017 findet in Boswil das mittlerweile traditionelle Chlauslotto statt. Wie jedes Jahr warten auch Heuer wieder attraktive Preise auf die Spielerinnen und Spieler. Preise wie 2 Fernseher, 1 Drohne, Kaffeemaschinen, DAB Radios und Staubsauger machen einen Besuch des Lottos sicher lohnenswert. Nebenbei gibt es Früchtekörbe, Salami, Speck und viele weitere tolle Preise, welche auf Gewinner warten. Der erste Gang startet um 20.00 Uhr und ist gratis. Die Pizzeria ist ab 19.00 Uhr geöffnet. Neben Pizza Margerita und Pizza Prociutto haben wir noch Wienerli mit Pommes Frites im Angebot. Reservationen werden unter www.samichlaus-boswil.ch, 078 740 46 97, oder per Mail an hanspeter.luzio@outlook.com gerne entgegen genommen. Die Chlausgesellschaft Boswil-Kallern freut sich auf viele Besucher.