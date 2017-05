Chili con CVP Event

Im Vorfeld der Gemeinderatswahlen, welche am 21. Mai 2017 stattfinden, suchten wir eine Möglichkeit, uns der Bevölkerung zu präsentieren.

Schnell einmal war klar, dass man das Chili con Carne abändert zu Chili con CVP. Der Wahlspruch für die Einwohnerrats-Kandidaten "weil Erfahrung zählt" konnte man mit den Kochkünsten von Jürg Liechti gekonnt umsetzten. Auch der Wahlspruch von den Bürgerrats-Kandidaten, "Gmeinsam für üses Dorf" wurde dann am Vorabend (5. Mai 2017) in die Tat umgesetzt. 7 von 9 Kandidaten wagten sich an je 5kg Zwiebeln, Tomaten und Peperoni und schnitten mehr oder weniger kleine Würfelchen daraus. Samstag den 6- Mai 2017 wurde dann in aller Frühe der Dorfplatz mit Bänken und Tische ausgestattet. Weil das Wetter nicht so recht wusste was es wollte, wurden auch zwei grössere Zelte aufgestellt. Punkt 10:30 Uhr war dann Jürg Liechti mit dem Chili con CVP bereit, welches er auf einem Dreibein über einem Holzfeuer zubereitet hatte. Die ersten Wagemutigen probierten das Chili con CVP. Immer mehr aus der Dorfbevölkerung trafen beim Dorfplatz ein, um das Chili auszuprobieren. Um ca. 13:00 Uhr war auch schon der Kessel leer und die erste Bilanz nach dem Aufräumen der Zelte und Tische viel durchwegs positiv aus. Nun ist es an den Stimmberechtigten, die Liste 2 zu wählen, nach dem Motto "weil Erfahrung zählt".

Ihre Stimme zählt - gehen Sie wählen!



CVP Ortspartei Deitingen



Franziska Sterchi-Jäggi