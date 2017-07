Ein schöner Begnungsplatz, wunderbar vorgetragene Musik und etwas für das leibliche Wohlbefinden: Was braucht es nebst etwas Wetterglück mehr für einen gelungenen Anlass?

Natürlich Besucher und Besucherinnen. Und die kamen auch dieses Jahr in grosser Anzahl. «Es ist einfach wunderbar, das Zusammensein der Bevölkerung mit den betagten Mitmenschen aus der Pflegewohngruppe erleben zu dürfen» beschreibt eine sichtlich beeindruckte Besucherin ihren Eindruck vom Anlass .

Organisiert wurde dieser durch den Trägerverein Bünzpark gemeinsam mit der Musikgesellschaft Waltenschwil. Ein Anlass der aus dem erfolgreichen Projekt «Musik an der Bünz» entstanden ist und den man nicht mehr missen möchte.

«Es ist ein gutes Gefühl, den Zusammenhalt zu spüren und die Dankbarkeit unserer Bewohner sowie der Festbesucher entgegen nehmen zu dürfen» sagt Josef Füglistaler, Präsident des Trägervereins Bünzpark. An dieser Stelle spricht er der Musikgesellschaft ein grosses Dankeschön aus. «Es ist einfach toll, dass wir in Waltenschwil eine Musikgesellschaft haben, die nicht nur die Musik sonderrn auch die Geselligkeit schätzt und uns daran teilhaben lässt»!



1. Augustfeier im Bünzpark

Wer am Bünzparkständli nicht dabei sein konnte, hat schon bald wieder Gelegenheit das Verpasste nachzuholen. Am 1. August findet die offizielle 1. Augustfeier der Gemeinde Waltenschwil ebenfalls im Bünzpark statt. Sie beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst um 09:30 Uhr, anschliessend gibt es einen Apéro. Festredner ist Patrick Grob aus Waltenschwil. Bei Älplermakronen, Grilladen und einem feinen Kuchenbuffet wird auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Musikalisch umrahmt wird der Anlass durch die Musikgesellschaft Waltenschwil.