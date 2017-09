Sonntagmorgen, 09.30 alles war angerichtet für einen feinen Brunch in der Löwenscheune beim Kloster. Das Mensa-Team der Kantonsschule, unterstützt von allen Kandidatinnen und Kandidaten der Gemeindewahlen, haben ein feines Buffet zusammengestellt und den Saal passend zu den Wahlen dekoriert. Und die Gäste sind zahlreich erschienen zu diesem Brunch der CVP Wettingen in der Löwenscheune beim Kloster. Bei feinem Zopf, Rührei mit Speck, Birchermüseli, einem guten Kaffee und anderen Köstlichkeiten wurde über die bevorstehenden Wahlen diskutiert. Begehrte Gesprächspartner waren die beiden Gemeinderatskandidaten Sandro Sozzi und Roland Kuster sowie die Kandidaten der Schulpflege Stefan Spiess und Marcel Aebi. Während spannenden Gesprächen über die Politik und die Schulen in Wettingen konnten sich die Gäste ein klares Bild der Kandidierenden machen. Der Anlass setzte zugleich den Startschuss zum Endspurt der Gemeindewahlen vom 24. September. Spätestens seit letztem Samstag, seit alle Haushalte die Wahlunterlagen erhalten haben, sind die Gesamterneuerungswahlen ein dorfumspannendes Thema. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in den kommenden Tagen und Wochen nochmals einen grossen Einsatz leisten und dafür sorgen, dass Wettige in Bewegig bliibt!

Mit der CVP wählen Sie eine Partei, die Realpolitik betreibt und dafür besorgt ist, Wettingen vorwärts zu bringen. Wählen Sie deshalb die CVP – Liste 1, wir werden uns mit grossem Engagement und Verantwortung um das Wohl von Wettingen kümmern. Vielen Dank für Ihre Stimme!