Die Bewohner vom Alterszentrum „Im Grüt“ kamen auch dieses Jahr wieder in den Genuss eines unterhaltsamen Nachmittags in der Bibliothek mit Geschichtenhören, Singen und anschliessendem gemütlichem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen.

Bereits zum vierten Mal organisierte die Bibliothek zusammen mit Vlora Trösch, Fachfrau Alltagsgestaltung und Aktivierung im Alterszentrum „Im Grüt“, einen abwechslungsreichen Anlass für die Altersbewohner.

Dank der Unterstützung von freiwilligen Helferinnen und Helfern konnte die Geschichtenstunde mit einem Ausflug in die Bibliothek an der Scheunengasse durchgeführt werden.



Die Zuhörer wurden mit kurzen Geschichten aus dem Leben von Menschen auf eine Gedankenreise in die verschiedenen Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst, und Winter mitgenommen. Die Geschichten vermittelten Mut, den Tag trotz Hindernissen positiv anzugehen und die vielen schönen Augenblicke des Lebens wahr zu nehmen und zu geniessen.

Anschliessend erfreute Frieda Friedrich die Herzen der Anwesenden mit zwei schönen Jodelliedern. Damit war auch gleich bei allen die Begeisterung zum selber Mitmachen geweckt und die Wunschlieder „Im Aargau sind zwöi Liebi“ und „S’isch mir alles eis Ding“ wurden mit viel Insbrunst mitgesungen.

Bei feinem, selbst gebackenem Kuchen und Kaffee liess man den gemütlichen Nachmittag ausklingen. Mit dem Versprechen, einen solchen Anlass unbedingt im nächsten Jahr wieder in der Bibliothek durchzuführen, verabschiedete man sich und freut sich bereits heute schon auf eine weitere schöne Begegnung.