Nach längerer Absenz wagt sich der Männerchor Untersiggenthal wieder einmal daran, den Sängertag des Bezirks Baden zu organisieren. Er soll ein Festtag werden, in dem nicht Benotung und Jurierung im Vordergrund stehen, sondern die Freude am Singen, am Zuhören und Knüpfen von geselligen Kontakten, kurz: sich einen Tag lang wohl zu fühlen.

10 Männerchöre aus dem Bezirk Baden, 2 Jugendchöre und 1 Gastchor werden von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr während je einer Viertelstunde in der reformierten Kirche Untersiggenthal ihre Lieder vortragen. Sie hoffen natürlich sehr, nicht vor leeren Bänken singen zu müssen, sondern zur Freude vieler am Männerchor-Gesang Interessierter in gut gefüllter Kirche. Lassen Sie sich überraschen von dem vielfältigen, abwechslungsreichen Programm!

Festprogramm

10.30 – 18.00 Festwirtschaft auf dem Schulhausplatz

10.30 – 12.00 Empfang der Chöre auf dem Schulhausplatz

13.00 – 16.45 Liedervorträge in der ref. Kirche

16.30 Türöffnung für das Bankett

17.00 Festbankett in der Mehrzweckhalle

Für das gesellige und leibliche Wohl ist in den Anlagen des Schulhauses genügend Zeit und Raum, um alte Bekanntschaften aufzufrischen oder neue zu knüpfen. Geniessen Sie diesen Sonntag-Nachmittag im Kreise vieler sangesfreudiger, noch immer jung gebliebener Männerchörler.

Viele Ressortvorsteher und deren Helferinnen und Helfer tragen dazu bei, Bewohnerinnen und Bewohner von Untersiggenthal und dem Bezirk Baden einen fröhlichen, genussreichen und gediegenen Sonntag verleben zu lassen.

Dazu laden wir alle, Gross und Klein, vom Dorf und der Umgebung, ganz herzlich ein. Feiern Sie mit uns und vergnügen Sie sich im Rahmen eines unbeschwerten Dorffestes.

Beachten Sie das Plakat, aber auch den Flyer mit dem genauen Programm der auftretenden Chöre, damit Sie sicher die Chöre nicht verpassen, auf die Sie besonders gespannt sind!

Wir freuen uns auf Sie!