Guten Tag, seit einiger Zeit schreibt Herr Hüsnü in Ihrer Zeitung regelmässig Kommentare die lustig oder wie auch immer sein sollten. Ich verstehe nicht, dass eine kluge Zeitung mit sehr guten Kommentaren und Geschichten, so einen Artikel mit diesem Pseudodeutsch tolleriert. Das ist schlicht und einfach blöd. Dieser Hüsnü berät in seiner Freizeit Menschen und das mache ich hier und jetzt mit den Verantwortlichen Ihrer Zeitung, sucht bitte einen anderen Autor, der deutsch und witzige Alltagsgeschichten schreibt ich wäre Ihnen dankbar. Ich bin sicher nicht die einzige unglückliche Leserin die sich jedesmal ärgert über diese unmögliche Schreibart (deutsch).