Honigbienen fühlen sich in der Stadt erstaunlich wohl. Häufig finden sie hier sogar eine grössere Blütenvielfalt als auf dem Land. Die Stadtimker von Wabe3 betreuen etwa 100 Bienenvölker – das sind mehr als 3 Millionen Bienen. An diesem Workshop zeigten die Stadtimker, wie ein Bienenvolk zusammengesetzt ist und was es leistet.

So besuchten die Mitglieder der Naturfreunde aus dem ländlichen Oberfreiamt die Bienen auf den Dächern Zürichs, wo man eigentlich diese fleissigen Insekten gerade nicht erwarten würde. Zum Glück lassen sich die Bienen nicht aus dem grossstädtischen Raum vertreiben. Von Tom Hochreutener und seiner Frau Anna war zu erfahren, wie demokratisch und diszipliniert sich die Arbeiterinnen verhalten und fleissig Honig sammeln. Nur mit den Drohnen gehen sie nicht gerade pfleglich um. Diese männlichen Bienen, die keinen Stachel besitzen, erfüllen ihre Begattungsaufgabe nur während des Königinnenfluges und werden danach von den Arbeiterinnen abgestochen, da sie ihre Lebenspflicht erfüllt haben.

Unsere Teilnehmer schlüpften in Sicherheitsanzüge. Das Bild ist ja selbsterklärend.

Hans Kaufmann